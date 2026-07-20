O equipamento proporcionará a antecipação quanto a possíveis inundações provocadas por chuva - Foto Secom

O equipamento proporcionará a antecipação quanto a possíveis inundações provocadas por chuva Foto Secom

Publicado 20/07/2026 17:20

São João da Barra – Prevenção de desastres, agilidade nos alertas e cobertura estratégica são três pilares fundamentais que a instalação de três pluviômetros digitais (um na sede e os demais em Grussaí e Açu) em São João da Barra (RJ) proporcionam à Defesa Civil do município.

A iniciativa possibilita o monitoramento em tempo real do volume de chuvas, permitindo respostas mais rápidas e eficientes diante de temporais ou alagamentos. Um dos impactos práticos é a facilitação da antecipação quanto a possíveis inundações em áreas vulneráveis, protegendo vidas e patrimônios.

A ferramenta também possibilitará à Defesa Civil agilizar a emissão de avisos à população sanjoanense em transmissão direta. “O avanço representa maior agilidade na emissão de alertas e reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Segurança Pública com a proteção da população”, realça o coordenador municipal da Defesa Civil, Marcos Sá.

Os equipamentos são garantidos por meio de convênio entre o governo municipal e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). “Todos estão posicionados de forma a garantir medições mais precisas da quantidade de chuva em diferentes regiões”, ratifica o coordenador.

Com a estratégia de distribuição Marcos acredita que o município possa compreender melhor o comportamento climático específico de diferentes localidades costeiras e urbanas: “Essa parceria permitirá acesso a informações mais precisas e em tempo real, auxiliando na tomada de decisões de forma rápida e eficiente”.

NOVO ALERTA - O coordenador ressalta que a Defesa Civil segue trabalhando continuamente em ações de prevenção e resposta, sempre com o objetivo de proteger a população sanjoanense. Ele deixa claro que os pluviômetros digitais medem exclusivamente a quantidade de chuva.

Os aparelhos não fazem previsões sobre fenômeno da ressaca marítima, que é provocado por ventos fortes sobre o oceano e sistemas de alta pressão, e não pelo volume de água que cai das nuvens. A Defesa Civil está em estado de atenção, mas orientada pela Marinha do Brasil e pelo Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.

A previsão de rajadas de vento de moderado a forte para a região Norte Fluminense até à noite desta segunda-feira (20). A recomendação é evitar a circulação em lugares descampados nos momentos de vento mais forte. Pescadores devem evitar sair com as embarcações ao mar nesse período. É a segunda semana seguida que o município fica em alerta.