Estão programados três dias com shows regionais, esportes e eventos voltados para o público infantil - Foto Secom SJB

Estão programados três dias com shows regionais, esportes e eventos voltados para o público infantil Foto Secom SJB

Publicado 17/07/2026 20:11 | Atualizado 17/07/2026 20:12

São João da Barra – Uma palavra carregada de sentido pejorativo cuja conotação bem-humorada quer dizer, popularmente, a impotência masculina, define o título de uma programação tradicional do calendário de celebrações de São João da Barra (RJ), inclusive focado na religiosidade. Trata-se da “Festa dos Brochas” que proporciona um final de semana de muita energia no município.

A partir desta sexta-feira (17) até domingo (19), a programação será variada com shows regionais, esportes e eventos voltados para o público infantil, incluindo distribuição de picolé, algodão doce e cachorro-quente, no sábado e domingo, a partir das 11h na Beira-Rio (sede do município). Carlos Silva e Rosi Miranda são as atrações desta noite.

O encerramento, domingo, será com a apresentação do grupo de forró Nós é Bruto. O evento é considerado uma das manifestações culturais e tradicionais do mapa turístico de São João da Barra. Realizada anualmente, integra o calendário de celebrações do município e atrai inúmeros visitantes.

De acordo com o histórico, a “Festa dos Brochas” é um nome popular e folclórico atribuído a celebrações ou fogueiras específicas de São João. Tradicionalmente, acontecem em outras regiões brasileiras, como o sul de Minas Gerais, envolvendo uma curiosa mistura de folclore e devoção religiosa.

Os registros assinalam que, antigamente, grupos de moradores, chamados de "brochas" que competiam na construção de fogueiras. Quem conseguisse acender a maior ganharia o "status" da comunidade e provaria sua virilidade e força”. Consta, ainda, que a tradição foi trazida pelos portugueses no século XVI e mesclada com culturas indígenas e afro-brasileiras.