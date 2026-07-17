Estão programados três dias com shows regionais, esportes e eventos voltados para o público infantil Foto Secom SJB
"Festa dos Brochas" movimenta o fim de semana sanjoanense
Evento é considerado uma das manifestações culturais e tradicionais do mapa turístico de São João da Barra
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Oportunidades para estudantes no Porto do Açu
Oferta é garantida por meio do Programa de Estágio Integrado do Grupo Prumo. Interessados têm até 17 de agosto para se inscrever
Defesa Civil constrói barreira no Pontal e alerta para ressaca
Objetivo é conter avanço da água do mar, previsto pela Marinha e o Cemaden-RJ para este início de semana
"Sinal verde" para o estudo sobre erosão em SJ da Barra
Contrato e ordem de serviço já estão definidos; empresa responsável tem prazo de 30 dias para apresentar plano
Meio Ambiente foca no El Niño e planeja ações climáticas
Mobilização articulada pela secretaria busca preparar a população para o enfrentamento do fenômeno
Porto diz que repõe mais água do que o volume captado
Segundo o complexo, devolução à Bacia do Baixo Paraíba equivale ao consumo anual de uma cidade de 43 mil habitantes
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