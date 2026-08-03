A Casa da Juventude cria oportunidade de acesso à educação, cultura, esporte e qualificação profissional - Foto Secom/SJB

A Casa da Juventude cria oportunidade de acesso à educação, cultura, esporte e qualificação profissional Foto Secom/SJB

Publicado 03/08/2026 13:02

São João da Barra – Criada em 2024 com a finalidade de promover o desenvolvimento integral dos jovens do município, a Casa da Juventude de São João da Barra (RJ) vem criando oportunidade de acesso à educação, cultura, esporte, qualificação profissional e participação cidadã.

O espaço integra à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e no início do ano promoveu oficinas direcionadas a pessoas de 15 a 29 anos com várias ofertas. Para agosto, prepara Workshops e atividades variadas para celebrar o Mês da Juventude. As inscrições começam nesta segunda-feira (3) e vão até sexta (7).

Os interessados em participar devem se inscrever na Casa da Juventude , localizada à Rua São Pedro, nº 186, Centro, das 9h às 17h. A programação vai de 10 a 21, com proposta de estimular o desenvolvimento pessoal e profissional, além de criar oportunidades de diálogo e convivência.

Para participar, é necessário apresentar, no ato da inscrição o número do CPF. O secretário Diogo Pessanha incentiva que o Mês da Juventude é mais uma oportunidade para os jovens sanjoanenses explorarem novas habilidades, ampliarem suas perspectivas e fortalecerem sua identidade.

“A programação foi pensada para conectar talentos, reforçando o papel da juventude como protagonista de mudanças sociais e culturais em São João da Barra”, ressalta Pessanha. Ele pontua que para participar das atividades a idade mínima exigida é 15 anos completos e a máxima 21.

PROGRAMAÇÃO - A programação será aberta (dia 10) com palestra sobre Inclusão e Respeito às Diferenças, das 4h às 17h, para 50 vagas. Dia 11, às 15h, Workshop: Como Usar a IA para Estudar (50 vagas); 12, Workshop: Currículo e Entrevista, às 15h (50 vagas); 13, Workshop: Empreendedorismo como Opção de Carreira, às 15h (50 vagas).

Dia 14 haverá Roda de Conversa: Quem eu sou? Identidade, Autoestima e Saúde Mental, com a psicóloga Bárbara Timótheo, das 14h às 17h (50 vagas); 17, Como Falar e se Posicionar Diante das Câmeras, com Gabriela Hintz, das 14h às 17h (50 vagas); 18, Roda de Conversa: Papo Reto – Dinheiro e Cooperação, com Brenda Guimarães e Marília Faria, 14h às 19h (50 vagas).

Na sequência, dia 19, Workshop: Marketing Pessoal e Construção da Marca Profissional, Layla Azevedo e Heitor Moreira, 14h às 17h (50 pessoas); Dia da Beleza, Marcos Valiengo, 17h (15 vagas); 20, Workshop: DJ, Sonorização e Iluminação, DJ Thiago Ribeiro, 14h às 17h (40 vagas); 21, Dia da Beleza: Trança, Maquiagem e Design de Sobrancelha, Rhayssa Ribeiro, Palloma Bianquini e Mariana Barreto, 14h às 17h (15 vagas).