A comitiva sanjoanense representou a diversidade e a força das mulheres pretas, pardas e afrodescendentes - Foto Secom

A comitiva sanjoanense representou a diversidade e a força das mulheres pretas, pardas e afrodescendentes Foto Secom

Publicado 27/07/2026 17:05

São João da Barra – Por meio de políticas públicas institucionais focadas em direitos humanos, visibilidade e combate ao racismo estrutural, São João da Barra (RJ) tem atuado na defesa e valorização das mulheres negras. A participação na 12ª edição da Marcha das Mulheres

Negras, domingo (26), no Rio de Janeiro, reforçou protagonismo do município.

“Em defesa da democracia, contra o racismo, pela reparação e pelo bem viver” foi o tema do evento, coincidindo com as propostas que o governo sanjoanense, através da Coordenadoria de Igualdade Racial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos., Cristiane Riscado, organizadora da comitiva, com 44 integrantes, que participaram da marcha.

O ato foi organizado pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, e fez parte das mobilizações do “Julho das Pretas”, alusivo ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e ao Dia Nacional de Tereza de Benguela (celebrados em 25 de julho). Milhares de mulheres de diferentes municípios fluminenses marcaram mais uma vez a força do movimento negro no estado.

A luta contra o racismo e o machismo estrutural, além da defesa da democracia, por reparação histórica e pelo bem viver é pauta que vem sendo desdobrada em São João da Barra. Em março de 2025, A Secretaria de Assistência Social promoveu encontro, para apurar o papel dos empresários do município no combate à discriminação racial.

CONTRA O RACISMO - “Na oportunidade, representantes do poder público e do setor privado compartilharam estratégias e experiências para promover um ambiente corporativo mais diverso e igualitário.”, lembra a secretária Cristiane Riscado, coordenadora de Igualdade Racial e Direitos Humanos, para quem o evento de domingo foi mais uma oportunidade para lembrar que a luta contra o preconceito ainda não acabou.

“Marchamos representando a diversidade e a força das mulheres pretas, pardas e afrodescendentes do nosso município”, comenta a secretária realçando que a comitiva reafirmou que a luta é coletiva: “Cada passo dado foi um grito contra o racismo e uma afirmação de que merecemos políticas públicas que garantam dignidade e justiça social".

As ações voltadas para o público feminino negro em São João da Barra contam com suporte unificado das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e da secretaria de Educação. Geralmente são realizados debates, rodas de conversa abertas à comunidade nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para discutir racismo institucional e interseccionalidade de gênero.