Reserva Caruara é considerada um importante polo de ecoturismo sustentável da região Norte Fluminense - Foto Caruara/Divulgação

Reserva Caruara é considerada um importante polo de ecoturismo sustentável da região Norte Fluminense Foto Caruara/Divulgação

Publicado 16/08/2026 10:44

São João da Barra – Turismo como política pública de desenvolvimento; valorização da produção local; sustentabilidade; organização empresarial e a promoção integrada dos destinos. A pauta será debatida na próxima terça-feira (18), em São João da Barra (RJ), focada no fortalecimento das Instâncias de Governança Regional.

Realizado pela LIDER Norte Fluminense - grupo de articulação regional apartidário criado com base na metodologia de desenvolvimento territorial - e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), trata-se do SOMA Turismo - Seminário de Oportunidades, Mobilizações e Ações voltado ao setor regional. Está programado para a Reserva Caruara, no Porto do Açu, das 10h30 às 17h20.

A Caruara é um importante polo de ecoturismo sustentável da região ; uma unidade de conservação do tipo RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural), criada pela empresa Porto do Açu Operações, em 2012, com a missão de proteger, restaurar e promover a biodiversidade do maior fragmento remanescente de restinga em área privada do Brasil.

A integração entre municípios e o turismo como estratégia de desenvolvimento resume a proposta, envolvendo representantes de Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Quissamã, Carapebus, Conceição de Macabu, Cardoso Moreira e São Fidélis.

O primeiro painel será dedicado aos desafios e caminhos para fortalecer as IGRs, tendo Valéria Lima, da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), na mediação. Prefeitos do Norte Fluminense serão convidados, no segundo painel, a construir uma visão integrada para o turismo.

O mediador será Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae/RJ, que tratará de infraestrutura, sinalização turística, produção associada ao turismo, promoção conjunta do território e transformação das vocações locais em produtos turísticos regionais.

VALORIZAÇÃO - “Turismo Sustentável, Território e Desenvolvimento Regional”, tema da próxima etapa, tratará das parcerias entre as cidades para impulsionar o desenvolvimento econômico por meio do turismo sustentável. Abordará integração de municípios, valorização das vocações e dos ativos locais, entre os assuntos definidos.

Gestores públicos, produtores e representantes institucionais estarão envolvidos, com mediação de Priscila Pessanha, coordenadora de Relacionamento com Comunidades da Reserva Caruara. O quarto painel destacará o papel dos C&VBs na captação de eventos e na articulação com as IGRs, mediado por Guilherme Reche, coordenador do Sebrae Norte .

A organização ratifica que, na edição dedicada ao turismo, o seminário estará valorizando a articulação visando fortalecer a governança, à integração entre os municípios e à atuação conjunta do poder público, da iniciativa privada, das instituições de conhecimento e das lideranças territoriais.