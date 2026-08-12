Evitar o banho de mar é orientação geral da Defesa Civil de São João da Barra, até que o período de previsão termine - Foro Secom/SJB

Evitar o banho de mar é orientação geral da Defesa Civil de São João da Barra, até que o período de previsão termine Foro Secom/SJB

Publicado 12/08/2026 19:10

São João da Barra – Desde às 18h de segunda-feira (10), até a meia noite desta quarta-feira (12), o litoral do estado do Rio de Janeiro, entre Paraty e São João da Barra, está em alerta, por conta da possibilidade de ressaca com ondas de até 2,5 metros de altura, prevista pelo Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).

A Defesa Civil em São João da Barra se mantém em estado de atenção, principalmente no monitoramento em pontos que sofrem com a erosão costeira em Atafona e no Açu. Evitar o banho de mar é orientação geral; aos pescadores, é sugerido manter as embarcações em terra. Os números para emergência são (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e Whatsapp).

Todos os detalhes estão na seção de avisos de mau tempo da Marinha, onde são apontados para Campos dos Goytacazes e São João da Barra, nas próximas horas, tempo nublado, sem chuva e com temperaturas amenas, com tendência de as condições costeiras a se estabilizar gradualmente. A probabilidade de precipitação de chuva é de 0%, mantendo o céu apenas encoberto.

Quanto à temperatura, está prevista oscilação entre 18°C e 24°C no período noturno; vento soprando com velocidade média de 11 km/h a 20 km/h vindos do quadrante Sul/Sudoeste, com o alto-mar registrando ondas de até quatro metros, diminuindo para a faixa de 2,5 metros na linha costeira antes de normalizar.