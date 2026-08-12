Evitar o banho de mar é orientação geral da Defesa Civil de São João da Barra, até que o período de previsão termine Foro Secom/SJB
Previsão de ressaca no litoral fluminense até a meia-noite
Centro de Hidrografia da Marinha alerta para a possibilidade de ondas de até 2,5 metros de altura, de Paraty a São João da Barra
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Centro de Hidrografia da Marinha alerta para a possibilidade de ondas de até 2,5 metros de altura, de Paraty a São João da Barra
Programação de dez dias para juventude de São João da Barra
Inscrições começam nesta segunda-feira na Casa da Juventude, para jovens de 15 a 29 anos; programação terá várias atividades
Defesa das mulheres negras é desdobrada em SJ da Barra
Coordenadoria de Igualdade Racial levou comitiva ao Rio, para a 12ª edição da Marcha, na mobilização do "Julho das Pretas"
Enfrentamento ao El Niño é priorizado em São João da Barra
Município elabora plano de contingência focado em medidas para enfrentamento dos possíveis impactos do fenômeno
Pluviômetros evitam surpresas climáticas em SJ da Barra
Parceria entre governo municipal e Cemaden garante a instalação de três aparelhos em pontos estratégicos
"Festa dos Brochas" movimenta o fim de semana sanjoanense
Evento é considerado uma das manifestações culturais e tradicionais do mapa turístico de São João da Barra
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