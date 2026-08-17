Provas exigem resistência, preparação técnica dos pilotos dos veículos 4x4 e geram muita adrenalina - Foto Secom/Divulgação

Provas exigem resistência, preparação técnica dos pilotos dos veículos 4x4 e geram muita adrenalina Foto Secom/Divulgação

Publicado 17/08/2026 18:26

São João da Barra – Com uma programação diversificada, envolvendo provas do arrancadão e de obstáculos, trilha, passeio e exposição de jipe, o Balneário de Atafona, em São João da Barra (RJ), será transformado em point de jipeiros, no próximo final de semana, por conta do 21º Encontro Nacional dos adeptos do veículo.

Musicais com DJ’s e shows ao vivo das bandas Zero 22, Blues Band Vidro, Delloureon e Jadson Loureiro também serão atrações, de sexta-feira (21) a domingo (23). Amantes do esporte de vários estados já confirmaram presenças. O evento é realizado pelo Jeep Clube de São João da Barra em parceria com o governo municipal e a iniciativa privada.

O encontro faz parte do Calendário Cultural e Turístico do município, já se configurando como um dos principais atrativos no mês de agosto, revolucionando a prática do off-road na região e impulsionando a economia e o turismo. Na edição de 2025 , o Balneário de Atafona foi literalmente invadido por jipeiros, do dia 22 a 24 de agosto.

A expectativa é que a etapa 2026 supere em movimento e adrenalina: “O Encontro Nacional de Jipeiros já virou tradição e é aguardado com bastante ansiedade entre apaixonados pelo mundo off-road, principalmente os pilotos, que vêm em busca de diversão, aventura, entretenimento, emoção, adrenalina e lazer”, comenta o presidente do Jeep Clube, Marcos Magalhães.

“A natureza exuberante, com paisagens deslumbrantes, encanta os visitantes que junto de suas famílias escolhem o município como destino turístico nesta época do ano”, enfatiza Magalhães destacando que, apesar de o evento exigir resistência e a preparação técnica dos pilotos dos veículos 4x4, as provas vão além da disputa por troféus, como explica o presidente.

PROGRAMAÇÃO - "As provas criam uma verdadeira celebração da cultura off-road, propiciando um ambiente saudável e familiar que favorece a troca de experiências, o companheirismo e a criação de novas amizades”, realça admitindo: “Quem sai ganhando com tudo isso não são somente os jipeiros, mas o público em geral, que interage com a programação, e o comércio local pela movimentação econômica".

Dia 21 (Sexta-feira): 19h – Apresentação de DJ ZEK; 20h – Recepção dos jipeiros; 20h30 – Abertura para as inscrições das provas do evento; 21h – Show com a Banda Zero 22; 23h – Encerramento das atividades. Dia 22 (Sábado): 7h – Apresentação de DJ Suel; 9h – Abertura oficial com hasteamento dos pavilhões municipal, estadual e federal e boas-vindas do presidente ao público.

Ainda no sábado: 10h – Passeio e Trilha Off-road; 14h às 17h – Treino livre na Pista de Obstáculos; 15h – Apresentação do DJ Thiago Ribeiro; 17h – Show com a Banda Blues Band Vidro; 19h – Show com a Banda Delloureon; 22h – Encerramento das Atividades. Dia 23 (domingo): 9h – Apresentação do DJ Sannudy; 10h – Prova de Arrancadão; 12h – DJ PH; 13h –

Prova de Obstáculos; 16h – Entrega da premiação; 17h – Show com Jadson Loureiro e Banda.