Representantes de São João da Barra participaram de encontro sobre impactos do El Niño, no Rio de Janeiro - Foto Secom/Divulgação

Representantes de São João da Barra participaram de encontro sobre impactos do El Niño, no Rio de Janeiro Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/08/2026 18:42

São João da Barra – A Marinha do Brasil está alertando que a passagem de uma frente fria deve provocar ressaca na faixa litorânea entre Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, até a tarde de quarta-feira (26). A expectativa começou na madrugada desta segunda-feira (24), com ondas podendo chegar a três metros.

De acordo com a previsão, as ondas podem tomar a direção de sudoeste a sul e a orientação é para que haja atenção especial aos avisos emitidos pelo Serviço Meteorológico Marinho no site do Centro de Hidrografia da Marinha. A recomendação é que pescadores evitem a navegação em áreas de risco durante o período de ressaca.

Também os praticantes de esportes náuticos e demais usuários do mar estão sendo alertados pela Defesa Civil de São João da Barra que, por estar na região litorânea próxima a Campos, se mantém em estado de atenção, principalmente no monitoramento em pontos que sofrem com a erosão costeira em Atafona e no Açu.

Como faz em ocasiões semelhantes, a Secretaria Municipal de Segurança Pública coloca à disposição para emergência os seguintes números da Defesa Civil: (22) 2741-1190, (22) 2741-8370, 199 e (22) 99915-3153 (ligações e Whatsapp). O município tem se estruturado e montado estratégia para evitar ser surpreendido por desastres climatológicos.

ALERTA SJB - Uma das medidas é focada no a Plano de Contingência para os possíveis efeitos do El Niño, reunindo medidas de monitoramento meteorológico, identificação de áreas vulneráveis, prevenção de incêndios em vegetação, vigilância em saúde, organização de recursos humanos e materiais, entre outras iniciativas.

No final da semana, a prefeita Carla Caputi anunciou a criação do “Alerta SJB”, responsável por monitorar e emitir alertas preventivos relacionados a possíveis desastres naturais. “Os efeitos do El Niño não se limitam a uma única área e, por isso, exigem planejamento e atuação integrada”, ressalta a secretária de Meio Ambiente, Marcela Toledo.

No último dia 20, a secretária participou do encontro “Antecipar e Reagir: Impactos do El Niño no Estado do Rio de Janeiro”, no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), juntamente com outros membros do governo sanjoanense e de representantes de vários municípios.

POSSÍVEIS IMPACTOS - Promovido pelo Comitê Estadual de Enfrentamento dos Efeitos do El Niño, o evento buscou fortalecer a articulação institucional e construir estratégias integradas de prevenção, preparação e resposta. Além de Marcela, representaram São João da Barra a subsecretária de Saúde, Sharlene Barbosa Gomes; o coordenador de Vigilância em Saúde, Marcos Machado; e o coordenador de Defesa Civil, Marcos Sá.

Os possíveis impactos do El Niño no território fluminense e as ações planejadas pelo Estado para o enfrentamento do fenômeno foram apresentados, com exposição de medidas de prevenção, monitoramento, resposta e alinhamento dos fluxos de informação e da atuação conjunta entre Estado e municípios.

Marcela Toledo resume que o El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial: “Esse aquecimento influencia a circulação atmosférica e pode modificar os padrões de temperatura e de precipitação, favorecendo a ocorrência de ondas de calor, períodos de estiagem, chuvas intensas e outros eventos extremos”.