Alice Alves recebe homenagem de escola mirim da Estácio em final de samba - Christian Rodrigues / Divulgação

Alice Alves recebe homenagem de escola mirim da Estácio em final de sambaChristian Rodrigues / Divulgação

Publicado 07/09/2026 18:37 | Atualizado 07/09/2026 19:41

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Na ocasião, Alice recebeu flores e uma placa e foi apresentada como madrinha da bateria e da ala de passistas da agremiação mirim.A disputa contou com quatro obras concorrentes, assinadas por Julia Castro & Cia, Manoel Apoteose & Cia, China do Estácio & Cia e Claudinho & Cia. O Samba 1 venceu a final e será levado pela Nova Geração do Estácio no próximo Carnaval.Durante o evento, Alice também participou de uma confraternização com as crianças da escola, que teve bolo, doces e outras opções de lanche. Em conversa com os integrantes mirins, ela destacou a importância de conciliar a participação no Carnaval com os estudos. "O Carnaval é maravilhoso, é muito gostoso de viver. A gente forma uma série de amigos, cria histórias e famílias, mas ele só pode acontecer se os estudos estiverem caminhando juntinhos", afirmou.Alice também homenageou Leyla Barros, musa da Estácio e presidente da ala de passistas da Nova Geração, pelo trabalho desenvolvido na escola mirim. "Obrigada por fazer parte, por fazer tudo isso pelas crianças e por ser tão importante e, ao mesmo tempo, tão simples", declarou.