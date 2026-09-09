Ensaios começam 23 de janeiro e terminam no dia 31 do mesmo mêsDivulgação/Rio Carnaval

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Leonardo Brito
A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou, nesta quarta-feira (9), o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Carnaval 2027. Os eventos serão realizados na Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita, e servirão como preparação das escolas para os desfiles oficiais do próximo ano.
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A programação também contará com testes de iluminação e sonorização da Passarela do Samba. Assim como ocorreu na temporada anterior, parte das escolas de samba mirins fará apresentações oficiais antes dos ensaios das agremiações do Grupo Especial.

Segundo a Liesa, a divulgação antecipada do calendário ocorre de forma inédita e tem como objetivo permitir que foliões de diferentes partes do país possam organizar suas viagens e acompanhar os ensaios na Sapucaí. Em 2026, os eventos reuniram cerca de 360 mil pessoas no Sambódromo.

Escolas abrem os ensaios em janeiro

Os ensaios terão início no dia 23 de janeiro, um sábado. A programação será aberta pelas escolas mirins Golfinhos do Rio de Janeiro, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy e Corações Unidos do CIEP. Em seguida, entram na avenida União de Maricá, Beija-Flor de Nilópolis e Paraíso do Tuiuti.

No domingo, dia 24, será a vez das escolas mirins Inocentes da Caprichosos, Miúda da Cabuçu e Império do Futuro abrirem a noite. Depois, Unidos de Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca realizam seus ensaios.

Portela, Salgueiro e Imperatriz no segundo fim de semana

A segunda rodada de ensaios acontece no dia 30 de janeiro. As apresentações começam com as escolas mirins Petizes da Penha, Nova Geração do Estácio e Infantes do Lins.

Na sequência, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Portela entram na Sapucaí para testar seus sambas-enredo, evolução e harmonia diante do público.

Viradouro, Grande Rio e Mangueira encerram programação

O encerramento dos ensaios técnicos está marcado para o dia 31 de janeiro. A programação terá início com a tradicional Lavagem da Sapucaí.

À noite, três das principais escolas do Carnaval carioca fecham o calendário: Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio e Estação Primeira de Mangueira.

Calendário dos ensaios técnicos

23 de janeiro (sábado)

17h30

Golfinhos do Rio de Janeiro

Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy

Corações Unidos do CIEP


20h

União de Maricá

Beija-Flor de Nilópolis

Paraíso do Tuiuti


24 de janeiro (domingo)

17h

Inocentes da Caprichosos

Miúda da Cabuçu

Império do Futuro


19h

Unidos de Vila Isabel

Mocidade Independente de Padre Miguel

Unidos da Tijuca


30 de janeiro (sábado)

17h30

Petizes da Penha

Nova Geração do Estácio

Infantes do Lins


20h

Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Portela


31 de janeiro (domingo)

17h

Lavagem da Sapucaí


19h

Viradouro

Grande Rio

Mangueira