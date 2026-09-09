Ensaios começam 23 de janeiro e terminam no dia 31 do mesmo mêsDivulgação/Rio Carnaval
A programação também contará com testes de iluminação e sonorização da Passarela do Samba. Assim como ocorreu na temporada anterior, parte das escolas de samba mirins fará apresentações oficiais antes dos ensaios das agremiações do Grupo Especial.
Segundo a Liesa, a divulgação antecipada do calendário ocorre de forma inédita e tem como objetivo permitir que foliões de diferentes partes do país possam organizar suas viagens e acompanhar os ensaios na Sapucaí. Em 2026, os eventos reuniram cerca de 360 mil pessoas no Sambódromo.
Escolas abrem os ensaios em janeiro
Os ensaios terão início no dia 23 de janeiro, um sábado. A programação será aberta pelas escolas mirins Golfinhos do Rio de Janeiro, Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy e Corações Unidos do CIEP. Em seguida, entram na avenida União de Maricá, Beija-Flor de Nilópolis e Paraíso do Tuiuti.
No domingo, dia 24, será a vez das escolas mirins Inocentes da Caprichosos, Miúda da Cabuçu e Império do Futuro abrirem a noite. Depois, Unidos de Vila Isabel, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca realizam seus ensaios.
Portela, Salgueiro e Imperatriz no segundo fim de semana
A segunda rodada de ensaios acontece no dia 30 de janeiro. As apresentações começam com as escolas mirins Petizes da Penha, Nova Geração do Estácio e Infantes do Lins.
Na sequência, Salgueiro, Imperatriz Leopoldinense e Portela entram na Sapucaí para testar seus sambas-enredo, evolução e harmonia diante do público.
Viradouro, Grande Rio e Mangueira encerram programação
O encerramento dos ensaios técnicos está marcado para o dia 31 de janeiro. A programação terá início com a tradicional Lavagem da Sapucaí.
À noite, três das principais escolas do Carnaval carioca fecham o calendário: Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio e Estação Primeira de Mangueira.
Calendário dos ensaios técnicos
23 de janeiro (sábado)
17h30
Golfinhos do Rio de Janeiro
Ainda Existem Crianças na Vila Kennedy
Corações Unidos do CIEP
20h
União de Maricá
Beija-Flor de Nilópolis
Paraíso do Tuiuti
24 de janeiro (domingo)
17h
Inocentes da Caprichosos
Miúda da Cabuçu
Império do Futuro
19h
Unidos de Vila Isabel
Mocidade Independente de Padre Miguel
Unidos da Tijuca
30 de janeiro (sábado)
17h30
Petizes da Penha
Nova Geração do Estácio
Infantes do Lins
20h
Salgueiro
Imperatriz Leopoldinense
Portela
31 de janeiro (domingo)
17h
Lavagem da Sapucaí
19h
Viradouro
Grande Rio
Mangueira
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