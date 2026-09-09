Ensaios começam 23 de janeiro e terminam no dia 31 do mesmo mês - Divulgação/Rio Carnaval

Ensaios começam 23 de janeiro e terminam no dia 31 do mesmo mêsDivulgação/Rio Carnaval

Publicado 09/09/2026 17:58

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) divulgou, nesta quarta-feira (9), o calendário oficial dos ensaios técnicos para o Carnaval 2027 . Os eventos serão realizados na Marquês de Sapucaí, com entrada gratuita, e servirão como preparação das escolas para os desfiles oficiais do próximo ano.