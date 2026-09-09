Viradouro Campeã do Carnaval 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Viradouro Campeã do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 09/09/2026 17:48





Os ingressos ofertados nesta etapa vêm de pedidos cancelados nas vendas anteriores por não atenderem às regras de compra, bem como transações não concluídas no momento do pagamento. A verificação é feita pela Liesa após cada etapa, e os ingressos correspondentes retornam à comercialização.



Arquibancadas especiais Rio - Ingressos de arquibancadas especiais e frisas da Marquês de Sapucaí para o Carnaval 2027 entram à venda nesta quinta-feira (10), partir das 18h. A quinta etapa de comercialização da temporada é realizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa).Os ingressos ofertados nesta etapa vêm de pedidos cancelados nas vendas anteriores por não atenderem às regras de compra, bem como transações não concluídas no momento do pagamento. A verificação é feita pela Liesa após cada etapa, e os ingressos correspondentes retornam à comercialização.

Serão disponibilizados ingressos para os Setores 2 ao 11 (exceto o 9), nos lados par e ímpar do Sambódromo, a R$ 250 por noite. A meia-entrada sai a R$ 125 para estudantes, pessoas com deficiência, pessoas com 60 anos ou mais e jovens de baixa renda, conforme a legislação vigente.



Cada comprador poderá adquirir até dois ingressos por dia de desfile, incluindo o Sábado das Campeãs. É permitida uma meia-entrada por CPF, no total.



Frisas

As frisas comportam seis pessoas por noite e custam de R$ 1.835 a R$ 10.200, conforme a proximidade da pista. O limite será de uma frisa por CPF.

Saiba mais



As vendas permanecem abertas até o esgotamento. O sistema da Ticketmaster abre uma sala de espera virtual antes do início da comercialização; o acesso à sala não garante posição na fila, que se forma a partir de 18h. A Liesa também anunciará em breve a etapa de vendas dos setores populares 12 e 13, na Praça da Apoteose. No Carnaval 2027, o desfile do Grupo Especial ocorre nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.