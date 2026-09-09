Viradouro Campeã do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia
Os ingressos ofertados nesta etapa vêm de pedidos cancelados nas vendas anteriores por não atenderem às regras de compra, bem como transações não concluídas no momento do pagamento. A verificação é feita pela Liesa após cada etapa, e os ingressos correspondentes retornam à comercialização.
Arquibancadas especiais
Cada comprador poderá adquirir até dois ingressos por dia de desfile, incluindo o Sábado das Campeãs. É permitida uma meia-entrada por CPF, no total.
Frisas
As vendas permanecem abertas até o esgotamento. O sistema da Ticketmaster abre uma sala de espera virtual antes do início da comercialização; o acesso à sala não garante posição na fila, que se forma a partir de 18h. A Liesa também anunciará em breve a etapa de vendas dos setores populares 12 e 13, na Praça da Apoteose. No Carnaval 2027, o desfile do Grupo Especial ocorre nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.