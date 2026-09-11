Anúncio foi feito pelo presidente da Beija-Flor, Almir Reis, durante festa de decisão promovida pela escola - Reprodução / Instagram

Anúncio foi feito pelo presidente da Beija-Flor, Almir Reis, durante festa de decisão promovida pela escolaReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 07:53

Beija-Flor de Nilópolis escolheu o samba-enredo que vai embalar o desfile no Carnaval 2027, na madrugada desta sexta-feira (11). A composição leva as assinaturas de Marquinhos Beija-Flor, Claudio Russo, Chacal do Sax, Rômulo Massacesi, Júlio Alves e Léo Freire.







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O enredo "Zeneida - O Sopro do Pé de Louro" é uma homenagem a Zeneida Lima, de 92 anos, considerada a última pajé marajoara. Zeneida é escritora, poeta, compositora, ativista social e líder da Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, que atende quase 200 crianças.

Nas redes sociais, a escola celebrou a escolha e destacou a expectativa para levar o novo samba à Sapucaí. "A Sapucaí vai incorporar", publicou a Beija-Flor após o resultado ser divulgado.

A escola tem 15 títulos no Grupo Especial, conquistados nos anos de 1976, 1977, 1978, 1980, 1983, 1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2015, 2018 e 2025, sendo a escola que mais venceu na "era Sambódromo".