Anúncio foi feito pelo presidente da Beija-Flor, Almir Reis, durante festa de decisão promovida pela escolaReprodução / Instagram
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