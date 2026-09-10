Neto de Martinho da Vila, Guido Ventapane é novo mestre de bateria da União de Jacarepaguá - Divulgação

Neto de Martinho da Vila, Guido Ventapane é novo mestre de bateria da União de JacarepaguáDivulgação

Publicado 10/09/2026 11:31

A União de Jacarepaguá anunciou Guido Ventapane como novo mestre de bateria da escola. Neto de Martinho da Vila , ele assumirá o comando dos ritmistas e fará sua estreia na função no Carnaval de 2027.