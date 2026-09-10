Neto de Martinho da Vila, Guido Ventapane é novo mestre de bateria da União de JacarepaguáDivulgação
Antes de chegar ao novo posto, Guido integrou diretorias de bateria de agremiações como Unidos da Ponte, Botafogo Samba Clube e Acadêmicos de Niterói. A partir de agora, ele passa a responder pela bateria da União de Jacarepaguá durante a preparação para o próximo desfile.
O novo mestre também carrega uma ligação familiar com o samba por ser neto de Martinho da Vila, um dos principais nomes do gênero e integrante da história da Unidos de Vila Isabel. Guido, no entanto, destacou que pretende estabelecer seu próprio caminho no Carnaval.
"Cresci com o samba fazendo parte da minha vida e tenho muito orgulho da história da minha família, mas sei que agora começa a minha caminhada. Assumir uma bateria é uma responsabilidade enorme e quero construir essa trajetória junto com os ritmistas, respeitando a história da União de Jacarepaguá e trabalhando muito para fazer um grande Carnaval em 2027", afirma Guido Ventapane.
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