Martinho da Vila será homenageado na 34ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música BrasileiraDivulgação
Martinho da Vila será homenageado no Prêmio de Música Brasileira
Cantor e compositor recebeu a notícia com entusiasmo; obra do artista será interpretada por outros grandes nomes da música no evento
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Marina Lima dispara contra Paula Burlamaqui: 'Gente rasa'
Cantora reagiu à declaração da atriz, que chamou o envelhecimento de 'castigo' e descreveu a fase como uma 'degradação'