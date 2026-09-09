Martinho da Vila será homenageado na 34ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira - Divulgação

Martinho da Vila será homenageado na 34ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música BrasileiraDivulgação

Publicado 09/09/2026 10:11

Rio - Martinho da Vila , de 88 anos, será o grande homenageado da 34ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira em 2027. No espetáculo, artistas de diferentes gerações e vertentes apresentarão novas interpretações do repertório do cantor e compositor. Além disso, o evento premiará profissionais e trabalhos que mais se destacaram na música ao longo do ano.

A escolha de Martinho da Vila foi aprovada pelo conselho do prêmio, em reunião com as participações de Criolo, Karol Conká, Zé Maurício Machline, Ney Matogrosso, Emicida, Arnaldo Antunes e Antônio Carlos Miguel. A decisão foi comunicada ao artista por meio de uma chamada conjunta, e ele, entusiasmado, aceitou a homenagem.

Zé Maurício Machline, criador e diretor do prêmio, falou sobre a escolha. "Martinho da Vila é um artista fundamental para entendermos a música e o Brasil. Sua obra reúne a força das tradições populares, a sofisticação de um grande compositor e uma capacidade rara de transformar histórias, afetos e questões do nosso país em canções que permanecem vivas na memória coletiva. Celebrá-lo será uma oportunidade de revisitar essa trajetória extraordinária e revelar, por meio de diferentes vozes e gerações, a amplitude de sua contribuição à cultura brasileira", afirmou.

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