Marina Lima detona Paula Burlamaqui após fala sobre envelhecimento - Reprodução / Instagram

Marina Lima detona Paula Burlamaqui após fala sobre envelhecimentoReprodução / Instagram

Publicado 09/09/2026 14:16

Rio - Marina Lima criticou Paula Burlamaqui nas redes sociais após a atriz afirmar que considera o envelhecimento "o castigo do ser humano" . A cantora, de 70 anos, rebateu a declaração da artista, de 59, e disse discordar da forma como ela encara o passar do tempo.

A fala de Paula ocorreu durante uma entrevista ao podcast "Vozes do Retiro", projeto do Retiro dos Artistas. Na conversa, a atriz afirmou que não enxerga aspectos positivos no processo de envelhecer. "É o que eu acho, eu não vejo nada de bom. É uma degradação", declarou. Paula ressaltou que a opinião parte de sua própria experiência.

A atriz também comentou as mudanças físicas provocadas pela idade, principalmente entre as mulheres, e contou que enfrenta períodos de cansaço. Segundo ela, cuidados com a saúde passaram a ocupar mais espaço em sua rotina. "Esse papo da gente ter uma cabeça mais madura, a gente poderia ter, se a gente tivesse análise", afirmou.

Paula ainda disse que faz reposição hormonal, pratica exercícios físicos e mantém acompanhamento médico. "É uma degradação. Você tem que estar sempre correndo atrás dos hormônios que já estão acabando", disse. "Eu acordo exausta. Eu faço reposição hormonal, faço análise, procuro malhar, procuro ir no médico... Para estar bem, eu procuro [me cuidar] e fico exausta, cansada", completou.

A declaração repercutiu nas redes sociais e recebeu uma resposta de Marina Lima. Em seu perfil no X, a cantora classificou a opinião da atriz como "tolice" e defendeu que a vida não deve ser associada apenas à aparência física. "Olha, nunca ouvi tanta tolice e gente rasa. A vida é bem mais que beleza. Vocês podem acordar? Já estão na idade. Afff", escreveu Marina.

Na sequência, a artista voltou a comentar o assunto e ironizou a maneira como Paula descreveu a velhice. "Me dá uma pena dela… Coitada. A não ser que ela morra cedo, a Paula está condenada ao seu inferno particular. Fica bem!", afirmou.