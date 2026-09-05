Paula Burlamaqui diz não ver 'nada de bom' no envelhecimento - Reprodução

Paula Burlamaqui diz não ver 'nada de bom' no envelhecimentoReprodução

Publicado 05/09/2026 18:58 | Atualizado 05/09/2026 19:02





"Eu acho que o envelhecimento é o castigo do ser humano, é o que eu acho, eu não vejo nada de bom", declarou. Paula deixou claro, porém, que falava a partir da própria experiência e não pretendia generalizar a percepção.



"Eu acho que o envelhecimento para mim, pessoalmente para mim, não sou dona da verdade, não sou médica, não sou nada, não tem nada de bom", reforçou.



Conhecida por trabalhos como "A Favorita" e "Avenida Brasil", a artista também contestou a ideia de que o avanço da idade, por si só, representa mais maturidade.



"Esse papo da gente ter uma cabeça mais madura, a gente poderia ter, se a gente tivesse análise", afirmou. "É uma degradação. Você tem que estar sempre correndo atrás dos hormônios que já estão acabando".



Ao longo da conversa, Paula ainda citou o peso das responsabilidades que muitas mulheres acumulam com o passar dos anos e criticou companheiros que deixam tarefas domésticas e familiares concentradas nelas.



"O homem dá um beijo na testa da mulher, com filhos, cachorro, casa, e tchau", disse. "A maioria das mulheres tem responsabilidade de uma casa, do filho, do trabalho, é em cima da mulher".



A atriz também relatou o esforço que faz para cuidar da saúde e do bem-estar. "Eu acordo exausta. Eu faço reposição hormonal, faço análise, procuro malhar, procuro ir no médico, no tricólogo. Para estar bem, eu procuro [me cuidar] e fico exausta, cansada", confessou.



As declarações repercutiram no X, antigo Twitter, e no Instagram. Parte dos internautas concordou com a visão de Paula e citou limitações físicas e emocionais ligadas à idade. "Envelhecer é cruel, e nem falo de beleza. É sobre limitações que não tem como evitar. Também não romantizo", escreveu uma pessoa.



Outros usuários discordaram da atriz e defenderam uma perspectiva diferente sobre o tema. "Isso é coisa de quem só pensou em aparência física. Cada idade, uma fase", comentou uma internauta. Outra afirmou que "envelhecimento não é castigo, mas um privilégio". Rio - Paula Burlamaqui , de 59 anos, causou repercussão nas redes sociais neste sábado (5) após falar de forma direta sobre como encara o envelhecimento. Durante participação no podcast "Vozes do Retiro", projeto do Retiro dos Artistas, a atriz afirmou que não encontra aspectos positivos nessa fase da vida e classificou o processo como um "castigo do ser humano"."Eu acho que o envelhecimento é o castigo do ser humano, é o que eu acho, eu não vejo nada de bom", declarou. Paula deixou claro, porém, que falava a partir da própria experiência e não pretendia generalizar a percepção."Eu acho que o envelhecimento para mim, pessoalmente para mim, não sou dona da verdade, não sou médica, não sou nada, não tem nada de bom", reforçou.Conhecida por trabalhos como "A Favorita" e "Avenida Brasil", a artista também contestou a ideia de que o avanço da idade, por si só, representa mais maturidade."Esse papo da gente ter uma cabeça mais madura, a gente poderia ter, se a gente tivesse análise", afirmou. "É uma degradação. Você tem que estar sempre correndo atrás dos hormônios que já estão acabando".Ao longo da conversa, Paula ainda citou o peso das responsabilidades que muitas mulheres acumulam com o passar dos anos e criticou companheiros que deixam tarefas domésticas e familiares concentradas nelas."O homem dá um beijo na testa da mulher, com filhos, cachorro, casa, e tchau", disse. "A maioria das mulheres tem responsabilidade de uma casa, do filho, do trabalho, é em cima da mulher".A atriz também relatou o esforço que faz para cuidar da saúde e do bem-estar. "Eu acordo exausta. Eu faço reposição hormonal, faço análise, procuro malhar, procuro ir no médico, no tricólogo. Para estar bem, eu procuro [me cuidar] e fico exausta, cansada", confessou.As declarações repercutiram no X, antigo Twitter, e no Instagram. Parte dos internautas concordou com a visão de Paula e citou limitações físicas e emocionais ligadas à idade. "Envelhecer é cruel, e nem falo de beleza. É sobre limitações que não tem como evitar. Também não romantizo", escreveu uma pessoa.Outros usuários discordaram da atriz e defenderam uma perspectiva diferente sobre o tema. "Isso é coisa de quem só pensou em aparência física. Cada idade, uma fase", comentou uma internauta. Outra afirmou que "envelhecimento não é castigo, mas um privilégio".