Paula Burlamaqui diz não ver 'nada de bom' no envelhecimentoReprodução
"Eu acho que o envelhecimento é o castigo do ser humano, é o que eu acho, eu não vejo nada de bom", declarou. Paula deixou claro, porém, que falava a partir da própria experiência e não pretendia generalizar a percepção.
"Eu acho que o envelhecimento para mim, pessoalmente para mim, não sou dona da verdade, não sou médica, não sou nada, não tem nada de bom", reforçou.
Conhecida por trabalhos como "A Favorita" e "Avenida Brasil", a artista também contestou a ideia de que o avanço da idade, por si só, representa mais maturidade.
"Esse papo da gente ter uma cabeça mais madura, a gente poderia ter, se a gente tivesse análise", afirmou. "É uma degradação. Você tem que estar sempre correndo atrás dos hormônios que já estão acabando".
Ao longo da conversa, Paula ainda citou o peso das responsabilidades que muitas mulheres acumulam com o passar dos anos e criticou companheiros que deixam tarefas domésticas e familiares concentradas nelas.
"O homem dá um beijo na testa da mulher, com filhos, cachorro, casa, e tchau", disse. "A maioria das mulheres tem responsabilidade de uma casa, do filho, do trabalho, é em cima da mulher".
A atriz também relatou o esforço que faz para cuidar da saúde e do bem-estar. "Eu acordo exausta. Eu faço reposição hormonal, faço análise, procuro malhar, procuro ir no médico, no tricólogo. Para estar bem, eu procuro [me cuidar] e fico exausta, cansada", confessou.
As declarações repercutiram no X, antigo Twitter, e no Instagram. Parte dos internautas concordou com a visão de Paula e citou limitações físicas e emocionais ligadas à idade. "Envelhecer é cruel, e nem falo de beleza. É sobre limitações que não tem como evitar. Também não romantizo", escreveu uma pessoa.
Outros usuários discordaram da atriz e defenderam uma perspectiva diferente sobre o tema. "Isso é coisa de quem só pensou em aparência física. Cada idade, uma fase", comentou uma internauta. Outra afirmou que "envelhecimento não é castigo, mas um privilégio".
A atriz Paula Burlamaqui comentou recentemente num podcast que pessoalmente pra ela, o envelhecimento é o castigo do ser humano e que ela não vê nada de bom nisso. A declaração gerou polêmica na rede ao lado. pic.twitter.com/u42nm2Lx60— Dan Pimpão (@DanPimpao) September 5, 2026
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