Tati Zaqui fica noiva de Mateus Oliveira após um ano de namoroReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Tati Zaqui está noiva! A ex-funkeira foi pedida em casamento neste sábado (5) pelo influenciador Mateus Oliveira, com quem mantém um relacionamento há cerca de um ano. O pedido aconteceu durante a gravação de uma trend e surpreendeu a artista.

O momento foi compartilhado nas redes sociais. No vídeo, Tati se emociona ao perceber a surpresa preparada pelo namorado e aceita o pedido. Depois, o casal celebrou a nova fase do relacionamento.

"A vida nos ensinou que existe um tempo determinado para todas as coisas. Gratidão a cada dia, momento, conquista e benção que recebemos de Deus desde que decidimos unir as nossas vidas! Eu escolho te amar até o fim dos meus dias", disse.

Tati Zaqui e Mateus Oliveira estão juntos há um ano e costumam compartilhar registros da relação nas redes sociais. 