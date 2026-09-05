João Victor Gonçalves chora ao relatar ataque - Reprodução do Instagram

João Victor Gonçalves chora ao relatar ataque Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2026 08:36

Rio - Intérprete de Mau Mau de "Quem Ama Cuida", João Victor Gonçalves foi vítima de ataques, nesta sexta-feira (4), durante o percurso para a chegada ao Rock in Rio. O ator estava andando quando foi alvo de deboche, devido à roupa que usava, por parte de um grupo de pessoas, que incluía o streamer conhecido como GH. Registros do momento foram divulgados nas redes sociais.

QUE NOJO! João Victor Gonçalves, o Mau Mau de “Quem Ama Cuida”, é alvo de risadas e comentários de streamers da Kick, que debocharam de seu look ao vê-lo voltando do Rock in Rio. pic.twitter.com/fGMXVNTBIv — poponze (@poponze) September 5, 2026

No Instagram Stories, o artista explicou que optou por ir andando ao festival por morar próximo a Cidade do Rock e se emocionou ao relatar o caso. "Abri o Twitter (X) agora e estou vendo muita coisa, estou até me emocionando com as coisas que estou lendo lá, que o pessoal está falando. Agora eu vou chorar. Mas realmente isso é o retrato de tudo que a gente mostra. O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural, que vive dentro de casa, de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue", afirmou.

"Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje. Eu engoli e segui. Dentro de mim talvez eu estivesse sentindo alguma coisa, mas o meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Então, eu queria agradecer mesmo o carinho. As coisas que eu estou lendo lá no Twitter e aqui no Instagram estão sendo lindas. Eu estou emocionado. Obrigado por vocês serem assim", completou.

Na legenda da publicação, ele escreveu: "Nós somos muito mais fortes que qualquer coisa. Impunes não vão ficar. Homofobia é crime."

João Victor emocionado com o carinho do público depois da homofobia que sofreu enquanto ia pro Rock in Rio:



"O Mau Mau é um personagem forte, valente, que enfrenta a homofobia estrutural de dentro de casa. Ele engole e segue, foi isso que fiz. Engoli e segui."… — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 5, 2026

Logo depois, ele fez um alerta à equipe do Rock in Rio. "Estava na grade já, que teoricamente deveria ser a parte de segurança, uma parte já fechada de acesso ao festival, ali dentro a gente devia se sentir seguro. Não aconteceu, vocês viram a situação que eu passei. Primeiro alerta é ao Rock in Rio, por favor, melhorem."

O ator, por fim, ressaltou que está bem. "Na hora eu fiquei nervoso, andando rápido, mas acho que é por conta da insegurança que tem no Rio de Janeiro. Falei: 'Acho que essas pessoas estão tentando me distrair e vão me roubar logo ali na frente. Estava com medo de ser assaltado... De resto, estou bem."

'Me dei mal'

Após o ataque a João, o streamer conhecido como GH, que faz transmissões na plataforma Kick, se manifestou sobre o episódio. "Fala, minha rapaziada! Ótima noite, abençoada com Jesus... Fui fazer entretenimento com um cara que estava passando na rua. Me dei mal, cliparam, postaram lá no Twitter e estou recebendo um monte de hater... Se eu errei, eu peço desculpa, porque a gente é ser humano e erra."



GH, após a homofobia com João Victor Gonçalves: “Fala, minha rapaziada! Ótima noite, abençoada com Jesus. Fui fazer entretenimento com um cara que tava passando na rua. Me dei mal. Se eu errei, eu peço desculpa, pq nós é ser humano, nós erra.”



CLARO QUE TERIA JESUS NO MEIO.… — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 5, 2026

'Isso não vai passar em branco'

Neste sábado (5), João voltou as redes sociais para falar sobre o caso e rebateu a justificativa de GH. "Esse garoto tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. São 100 mil pessoas acompanhando este tipo de entretenimento, que viola, que machuca, que fere, que abusa. Queria dizer que estou bem, que tenho uma rede de apoio muito boa, que me ajuda muito, mas que isso não vai ficar para trás", declarou.

"Eu faço uma novela que meu personagem fala sobre isso. Poder ser quem ele é sem sofrer nenhum preconceito, que seja dentro de casa, na rua. E é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente poder andar na rua. Era exatamente o que eu estava fazendo, estava andando na rua. Isso não vai passar em branco... É muito dolorido para mim saber que eu sofri uma agressão como essa e me ver vulnerável para o Brasil inteiro. A gente não gosta de ficar vulnerável", acrescentou.

Confira: