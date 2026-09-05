Cacau Protásio prestigia final de samba-enredo da Portela no Rio - Léo Cordeiro / Divulgação

Cacau Protásio prestigia final de samba-enredo da Portela no RioLéo Cordeiro / Divulgação

Publicado 05/09/2026 20:22 | Atualizado 05/09/2026 20:22

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A presença aconteceu na véspera do retorno de Cacau aos palcos do Teatro Miguel Falabella, onde ela apresenta a comédia "Durval e Valcylange" aos sábados e domingos de setembro.Ligada à Portela, a atriz explicou que procura participar da rotina da agremiação e acompanhar os preparativos para o próximo desfile. "Tenho os meus compromissos, mas sempre busco arrumar um tempo para as coisas que eu acho realmente importantes. Não gosto de entrar numa escola de samba e apenas ocupar um espaço. Esse espaço eu conquistei, mas preciso retribuir o carinho e o respeito que recebi desde o início. Por isso, faço questão de estar presente, de participar, de entender tudo o que vamos levar para a Sapucaí no Carnaval de 2027. Somos uma grande família trabalhando rumo à vitória e espero contribuir da melhor forma possível com essa grande escola que me acolheu, me recebeu de braços abertos", declarou.Para a ocasião, Cacau usou um vestido branco de babados com detalhes em azul, cores associadas à escola, além de salto alto.Mesmo com a noite de samba antes da apresentação teatral, a atriz brincou sobre a recuperação física para encarar o palco no dia seguinte. "Amanhã, a gente bota uma compressa de gelo no pé, no joelho e tá pronta para mais uma. Estarei no Teatro Miguel Falabella inteirinha, fazendo meu público sorrir mais uma vez", disse.Cacau também comentou a possibilidade de passar pelo Rock in Rio durante esta edição. Segundo ela, apesar dos convites, a agenda de apresentações pode dificultar uma ida à Cidade do Rock. "A peça terá apresentações todos os sábados e domingos do mês de setembro. E eu sou daquelas que gostam de dormir cedo e acordar cedo. Os convites chegaram, mas eu ainda não posso afirmar que vou. É um grande evento, com grandes artistas nacionais e internacionais, mas eu já dei uma escapadinha hoje para vir à Portela", afirmou.