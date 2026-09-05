Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vezReprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - Guilherme Leicam, de 36 anos, e a modelo e influenciadora Anna Clara, de 21, se casaram pela segunda vez, nesta sexta-feira (4). O casal reuniu amigos e familiares em uma cerimônia realizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Ao ver a amada vestida de noiva, o ator foi às lágrimas. Ele ainda cantou a música "Eu e Minha Casa" em um momento do enlace. 
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Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Guilherme Leicam se casa pela com Anna Clara pela segunda vez - Reprodução do Instagram
Nos votos, Guilherme falou sobre o dia em que conheceu o coração de Anna e relação dos dois. "Nesse dia, minha vida mudou completamente. Nasceram novos planos, sonhos, propósitos. E hoje eu estou tão feliz por nós. Eu amo a nossa vida, quem nós somos juntos, como nós crescemos, aprendemos, demos risadas, enfrentamos os desafios e como a gente sonha junto."
Juntos desde 2021, o casal oficializou a união no civil em junho do ano passado, em Belo Horizonte (MG). Na mesma cidade, eles já haviam realizado a primeira cerimônia religiosa em agosto deste ano. 