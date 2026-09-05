Davi Brito se emociona em casamento com Emily Araujo em SalvadorReprodução / Instagram
Davi Brito entrando na cerimônia do casamento com sua digníssima mãe. pic.twitter.com/etSlIwSgWT— Central Reality (@centralreality) September 5, 2026
AGORA: Davi Brito chorando bastante no altar de seu casamento com Emilly Araújo. pic.twitter.com/YMDdBcvBto— Central Reality (@centralreality) September 5, 2026
Imagens da celebração mostram o ex-BBB com lágrimas nos olhos antes da chegada de Emily. Ao encontrá-la, Davi abriu um sorriso e acompanhou a entrada da influenciadora.
A presença da mãe do influenciador, Elisângela, na cerimônia também chamou atenção. No fim de julho, ela contou nas redes sociais que descobriu pela internet que o filho havia oficializado a união no civil.
Na ocasião, a mãe de Davi apareceu emocionada e afirmou que ficou magoada por não ter recebido a notícia diretamente dele. "Davi é o meu filho… ele é o meu filho. Ele machucou, ele pisou", declarou.
"Não sei o que houve para ele não me dizer, mas eu não vou trocar em uma palavra. Eu estou igual a vocês, sabendo pelas redes sociais, não posso mentir, dizer que eu sabia", completou Elisângela.
Davi e Emily oficializaram a união no civil em julho, também em Salvador. Na época, o casal publicou registros do momento nas redes sociais. Segundo Elisângela, os dois estavam juntos havia cerca de quatro meses, embora o relacionamento tivesse se tornado público pouco tempo antes.
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