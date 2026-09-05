Davi Brito se emociona em casamento com Emily Araujo em SalvadorReprodução / Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Davi Brito se emocionou durante o casamento com Emily Araujo, realizado neste sábado (5), em Salvador, na Bahia. O campeão do "BBB 24" chorou ao entrar na cerimônia ao lado da mãe, Elisângela Brito, e voltou a demonstrar emoção ao ver a noiva no altar.

Imagens da celebração mostram o ex-BBB com lágrimas nos olhos antes da chegada de Emily. Ao encontrá-la, Davi abriu um sorriso e acompanhou a entrada da influenciadora.

A presença da mãe do influenciador, Elisângela, na cerimônia também chamou atenção. No fim de julho, ela contou nas redes sociais que descobriu pela internet que o filho havia oficializado a união no civil.

Na ocasião, a mãe de Davi apareceu emocionada e afirmou que ficou magoada por não ter recebido a notícia diretamente dele. "Davi é o meu filho… ele é o meu filho. Ele machucou, ele pisou", declarou.

"Não sei o que houve para ele não me dizer, mas eu não vou trocar em uma palavra. Eu estou igual a vocês, sabendo pelas redes sociais, não posso mentir, dizer que eu sabia", completou Elisângela.

Davi e Emily oficializaram a união no civil em julho, também em Salvador. Na época, o casal publicou registros do momento nas redes sociais. Segundo Elisângela, os dois estavam juntos havia cerca de quatro meses, embora o relacionamento tivesse se tornado público pouco tempo antes.
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Davi Brito se emociona em casamento com Emily Araujo em Salvador - Reprodução / Instagram
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