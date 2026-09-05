Gil do Vigor falou sobre caso de homofobia ocorrido nesta sexta-feira (4)Reprodução/Instagram
"Homofobia não é entretenimento, é crime! E é triste ter que reforçar isso em pleno 2026. Sabe o ‘Mau Mau’ de ‘Quem Ama Cuida’ que a gente é apaixonado? Ele é interpretado pelo João Victor que foi ontem para o Rock in Rio como todo mundo tem o direito de ir e na volta ele foi cruelmente atacado, humilhado, assediado, com ataques homofóbicos", disse Gil.
Ele contou que se emocionou ao ver o vídeo do ataque que o ator sofreu. "Eu assistindo aqui, gente, comecei a chorar. Mas sabe o que me revoltou ainda mais? É que depois de tudo isso um dos envolvidos falou assim: ‘Eu estava gerando entretenimento!’. Meu parceiro, olhe pra cá! A forma como eu me visto não é entretenimento! O meu jeito não é entretenimento! As violências que sofro não são entretenimento! É crime! E temos que dar o nome a tudo o que acontece!."
O economista ainda pediu para que casos de homofobia não sejam minimizados. "Eu acho que está na hora da falarmos: ‘Chega!’. Não é brincadeira! Não é entretenimento! E não tem desculpa! É crime! E os responsáveis precisam ser punidos!".
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