Sérgio Malheiros curte pagode com Taís Araujo - Reprodução do Instagram

Sérgio Malheiros curte pagode com Taís Araujo Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2026 11:27

Rio - Sérgio Malheiros e Taís Araujo se divertiram, dançaram e soltaram a voz na canção "Insensato Destino" em um pagode. O registro foi compartilhado pelo ator por meio do Instagram, nesta sexta-feira (4). Vale lembrar que os atores interpretaram mãe e filho, Preta e Raí, na novela "Da Cor do Pecado" (2004).







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)



"Você finalmente tem idade para curtir um pagode com sua mãe", escreveu Sérgio na legenda do vídeo. Famosos e fãs reagiram à publicação. "Que maravilha", disse Marcos Veras. "Que lindos", elogiou Samara Felippo. "Parece que o tempo não passou", comentou um internauta. "Eternos mãe e filho", disse outro.