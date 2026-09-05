Ex-mulher de Giovani pede por respeito em publicaçãoReprodução/Instagram
Anna agradeceu o apoio dos internautas e saiu em defesa do ex-marido. "Os últimos dias não tem sido fáceis, mas Deus tem me dado forças para continuar. Agradeço a cada pessoa que está ao meu lado, mas não posso aceitar mentiras, acusações e injustiças contra o Giovani! Quero que respeitem a minha linda história de amor e não vou compactuar com especulações e inverdades sobre a nossa história", escreveu.
Ela também negou boatos sobre um possível relacionamento abusivo entre ela e o cantor. "Peço para que parem de tentar nos atacar e inventar histórias sobre mim e sobre e sobre ele! Giovani sempre foi um marido muito bom para mim. Essa história de relacionamento doentio nunca existiu entre a gente! E quem nos conhece sabe disso! Isso é invenção! Vivi um amor puro, genuíno e nós dois nos amamos muito até o último dia."
Morais ainda explicou que planeja seguir o divórcio de maneira privada. "Sobre o nosso divórcio neste momento não farei nenhum comentário, minha prioridade é conduzir essa etapa com serenidade e privacidade para mim e ele. Agradeço a todos que que compreenderem essa decisão. Que possamos seguir em frente e em paz, destacou.