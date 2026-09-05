Luana Piovani comenta post de Pedro Scooby sobre filhos após confusão - Reprodução / Instagram

Luana Piovani comenta post de Pedro Scooby sobre filhos após confusãoReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2026 16:01





No vídeo, pai e filhos surgem cada um em sua prancha e dividem algumas ondas. Luana destacou a habilidade dos meninos no esporte e também parabenizou o ex-marido.



"Aff, o talento se juntando com o mar... Cada rasgada meu coração pula... Miúdos voandooo!! Parabéns, Pedro. Eles surfam muito e são tão novos", escreveu a atriz nos comentários. Rio - Luana Piovani surpreendeu os seguidores ao elogiar Pedro Scooby nas redes sociais, poucos dias depois de uma nova troca de acusações entre os dois . Na noite de sexta-feira (4), a atriz comentou uma publicação em que o surfista aparece no mar ao lado dos filhos Dom, de 14 anos, e Bem, de 11.No vídeo, pai e filhos surgem cada um em sua prancha e dividem algumas ondas. Luana destacou a habilidade dos meninos no esporte e também parabenizou o ex-marido."Aff, o talento se juntando com o mar... Cada rasgada meu coração pula... Miúdos voandooo!! Parabéns, Pedro. Eles surfam muito e são tão novos", escreveu a atriz nos comentários.



A mensagem chamou atenção por ocorrer poucos dias depois de Luana e Scooby voltarem a expor divergências sobre os cuidados com os filhos. Na ocasião, a atriz relatou ter encontrado piolhos na cabeça de Liz, de 11 anos, e também mostrou machucados em Bem.



Scooby respondeu às declarações da ex-mulher e afirmou que o problema com piolhos seria recorrente em Portugal, onde as crianças vivem com a mãe. O surfista também comentou as marcas no corpo do filho e atribuiu os ferimentos a picadas.



Luana e Scooby também são pais de Dom. O surfista ainda tem Aurora, de 3 anos, fruto do casamento com Cintia Dicker.