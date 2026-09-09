Leo Belmonte voltou à emissora para trabalhar na redação - Reprodução/Instagram

Leo Belmonte voltou à emissora para trabalhar na redação Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2026 18:54

Rio - Leo Belmonte, conhecido por interpretar Jorge Cavalieri em "Carrossel" (2012), do SBT, comemorou o retorno à emissora como estagiário de jornalismo. O ator compartilhou um clique exibindo o crachá na redação do SBT News e celebrou a nova fase.

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"O bom filho à casa torna. Para um novo desafio. Agora, no jornalismo", escreveu na legenda.

Leo Belmonte esteve em projetos derivados da novela infantil, entre eles a série "Patrulha Salvadora" (2014), além dos longas-metragens "Carrossel - O Filme" (2015) e "Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina" (2016).

O artista também integrou o elenco de "Gênesis" (2021) e "Reis" (2022), tramas bíblicas da Record.