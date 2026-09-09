Boni Reprodução / Instagram
A revelação surgiu após uma pergunta enviada por um seguidor nas redes sociais. Boni afirmou que tinha grande admiração pela humorista e classificou o episódio como um dos momentos mais dolorosos de sua vida profissional.
"Foi a da Dercy Gonçalves, minha querida amiga. Eu sou apaixonado pelo trabalho dela, apaixonado pela pessoa e, de repente, nós não tínhamos outra solução. Primeiro porque o programa da Dercy era ao vivo e era objeto de várias intervenções da censura do governo militar. Eles acabaram exigindo que o programa fosse gravado", contou.
Segundo Boni, a mudança no formato não resolveu o problema. O conteúdo gravado também passava pela análise dos censores, que retiravam trechos antes da exibição.
"A gente gravava três horas e perdia uma hora ou mais, porque a censura cortava. O corte foi aumentando e chegou um momento que a gente não tinha nenhum programa para exibir no ar. Muita gente diz que isso é uma invenção nossa, porque houve uma pressão do governo militar. Houve pressão através da censura", afirmou.
Além das dificuldades para colocar a atração no ar, Boni explicou que a situação passou a causar prejuízo financeiro para a emissora. Na época, segundo ele, a Globo ainda enfrentava problemas de caixa e dependia dos patrocinadores ligados aos programas.
"Não conseguimos resistir a questão financeira. Nós fomos punidos financeiramente. Naquele momento, a Globo ainda tinha uma dificuldade de caixa e não dava para sustentar a Dercy sem que ela fosse ao ar e tivesse os seus patrocínios", declarou.
Com o cenário, Boni precisou comunicar pessoalmente a decisão à artista. Ele afirmou que prometeu procurar Dercy novamente caso surgisse uma nova oportunidade na emissora.
"Tive que chamar a Dercy, nossa rainha, e dizer que dentro das circunstâncias, não poderia mantê-la, mas assim que fosse possível, eu chamaria ela de volta. Foi um momento extremamente dolorido da minha vida ter que ficar sem a minha querida Dercy Gonçalves", completou.
Dercy Gonçalves morreu em 2008, aos 101 anos. Durante a ditadura militar, a atriz e humorista comandou na Globo os programas "Dercy Espetacular", em 1966, e "Dercy de Verdade", exibido entre 1966 e 1969.
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