Paolla Oliveira comenta chegada de Anitta à Grande RioReprodução do Instagram
Paolla Oliveira e mais famosos comemoram chegada de Anitta à Grande Rio
Poderosa foi anunciada oficialmente, neste domingo (6), como rainha de bateria da agremiação no carnaval do próximo ano
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Simone Mendes conta sobre susto após procedimento estético
Cantora falou sobre pós-operatório em publicação nas redes sociais, neste último sábado (5)
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Chega ao fim o relacionamento de Bárbara Borges e Iran Malfitano
Atriz dá detalhes do término do relacionamento em publicação feita nas redes sociais: 'Problemas recorrentes'
Ex-BBB Bil Araújo anuncia nascimento de primeiro filho com Adriana Yanca
Influenciador compartilhou novidade em publicação nas redes sociais, neste último sábado (5)
Davi Brito cai no choro ao receber Emily Araujo no altar
Ex-BBB se emocionou durante cerimônia em Salvador, entrou ao lado da mãe e abriu um sorriso ao ver a noiva chegar; vídeo