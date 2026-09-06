Paolla Oliveira comenta chegada de Anitta à Grande Rio - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira comenta chegada de Anitta à Grande RioReprodução do Instagram

Publicado 06/09/2026 14:15 | Atualizado 06/09/2026 14:17

Ex-rainha da agremiação, Paolla Oliveira parabenizou Anitta. "Seja feliz e grandiosa como você é em tudo o que faz e como a Grande Rio e Caxias merecem", escreveu. Vale lembrar que a atriz estreou no cargo de rainha de bateria da escola em 2009 e permaneceu até 2010. Em 2020, retornou à agremiação e manteve-se à frente da bateria "Invocada" até 2025.

Outras celebridades também vibraram com a chegada de Anitta à escola de Duque de Caxias. "Uhul!! Vai ser lindo e vai parar Caxias. Um maravilhoso reinado!", disse Pocah. "Olha ela, avisa que ela chegou", declarou Ana Paula Renault. "Maravilhosa", elogiou Ingrid Guimarães.

"Que demais. Anitta já nasceu Rainha. Amo. Ela sabe chegar, que presença e aquele axé único para sacudir a Sapucaí. Laroyê, rainha", comentou Quitéria Chagas. "As meninas de Honório e o sonho sonhado. Emocionante!", disse Milton Cunha. "Arrepiei", falou Mariana Goldfarb.