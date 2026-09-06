João Victor Gonçalves recebeu apoio de criador e atores de novela - Reprodução/Instagram

João Victor Gonçalves recebeu apoio de criador e atores de novelaReprodução/Instagram

Publicado 06/09/2026 10:42





Walcyr Carrasco, criador e autor da produção, se manifestou em relação ao caso: "Amigos, eu estou passando aqui para prestar minha solidariedade ao João Victor Gonçalves, e dizer que ele sofreu um ataque homofóbico e homofobia não é entretenimento, é crime. Portanto, vamos ficar contra essa atitude que tiveram com ele, vamos torcer para que fique bem depois disso", disse.



A protagonista do folhetim, Leticia Colin, que dá vida à Adriana, também comentou sobre a situação sofrida pelo ator. "A homofobia, o constrangimento, o medo e a violência que meu querido João Victor Gonçalves sofreu não foram coisa de novela. Ela existe e é muito real. Tenho muito orgulho de você, João. Receba meu abraço apertado e todo meu amor nesse momento. Estamos juntos. Lutar contra qualquer tipo de preconceito é dever de todos", escreveu.

Rio – O ator João Victor Gonçalves , de 24 anos, conhecido por interpretar o personagem "Mau Mau" em “Quem Ama Cuida”, recebeu o apoio do autor da novela e dos colegas de elenco por meio das redes sociais após sofrer ataques homofóbicos, na noite desta última sexta-feira (4), durante a chegada ao Rock in Rio.Walcyr Carrasco, criador e autor da produção, se manifestou em relação ao caso: "Amigos, eu estou passando aqui para prestar minha solidariedade ao João Victor Gonçalves, e dizer que ele sofreu um ataque homofóbico e homofobia não é entretenimento, é crime. Portanto, vamos ficar contra essa atitude que tiveram com ele, vamos torcer para que fique bem depois disso", disse.A protagonista do folhetim, Leticia Colin, que dá vida à Adriana, também comentou sobre a situação sofrida pelo ator. "A homofobia, o constrangimento, o medo e a violência que meu querido João Victor Gonçalves sofreu não foram coisa de novela. Ela existe e é muito real. Tenho muito orgulho de você, João. Receba meu abraço apertado e todo meu amor nesse momento. Estamos juntos. Lutar contra qualquer tipo de preconceito é dever de todos", escreveu.

Isabela Garcia destacou: "Crimes de ódio não podem ser tolerados. Estamos juntos, João". Rodrigo Fagundes foi outro ator do elenco que demonstrou apoio a João: "Isso é um absurdo. A gente tem que tomar muito cuidado. Só quem já sentiu na pele sabe como esse tipo de homofobia acontece. Eu, como um homem gay, já vivi isso na minha vida, na minha adolescência, no colégio. Ainda mais naquela época, anos 80 e 90, fui sobrevivente. Imagina agora. Quando eu vejo um menino tão novo como o João, que tá brilhando na novela, fazendo um trabalho tão importante, passando por isso... E agora estão querendo dizer que não foi bem assim... Foi muito assim. Foi um ataque homofóbico, sim", explicou.

Pedro Alves demonstrou indignação com o ocorrido. "O que o João sofreu me dói profundamente e me deixa num estado de raiva e impotência que eu nem sei explicar. Assistir às imagens é como se eu tivesse preso vendo uma injustiça muito grande, gritando, gritando sem poder ajudar. Aquilo não é brincadeira e só quem sofre pode entender. Vergonha de ver que falhamos muito como sociedade! Eu não tolero homofobia e ataques de ódio. Seja contra quem for. O que aconteceu foi baixo, covarde e cruel. Tudo que eu queria era estar lá para te defender. Me sinto impotente agora, e isso me dói. Ao João, meu amor, meu carinho e minha indignação".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

