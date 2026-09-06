Yasmin SantosReprodução / Instagram
Apesar do prejuízo, a artista tranquilizou os fãs ao publicar uma foto do veículo no Instagram. "Tá tudo bem, galera. Só estouraram o vidro e pegaram o celular", escreveu Yasmin nos Stories.
A cantora não deu mais detalhes sobre onde ocorreu o furto nem informou se registrou boletim de ocorrência.
Natural de Guarujá, no litoral de São Paulo, Yasmin Santos ganhou projeção nacional em 2018, com o sucesso "Saudade Nível Hard". Antes da fama, ela iniciou a carreira com apresentações em bares.
Ao longo da trajetória, a sertaneja lançou projetos ao vivo e dividiu músicas e palcos com artistas como Marília Mendonça, Maiara e Maraisa. A canção "Ciclo Vicioso" também integrou a trilha sonora da novela "Pantanal", da TV Globo.
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