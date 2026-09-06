Simone Mendes falou sobre cirurgia estética em nova publicação nas redes sociaisReprodução/Instagram
No vídeo, ela falou sobre o pós-operatório enquanto removia maquiagem de show, realizado na data. "Esse nariz arrebitado não vai ficar assim. Ele está desse jeito porque está preso por uma fita que está mantendo a sustentação. Depois vai soltar e ele vai descer”.
A sertaneja revelou que ficou surpresa com o resultado inicial, “Então, não vamos nos precipitar. Preciso acreditar que vai dar tudo certo e vai ficar show. Mas já não estou mais assustada como no primeiro dia. Eu falei: 'Caraca, estou muito diferente'. E está mesmo, gente. Está tudo inchado. Mas depois a gente começa a se acostumar e vai ficar garotinha", disse.
Mendes ainda explicou decisão de realizar a cirurgia: "Eu falei até isso no show: quando a gente envelhece, o nariz cai, a orelha cresce e eu já estou com 42 anos, né? Então estou dando uma organizada. E depois nós vamos consertando o que precisa consertar".
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