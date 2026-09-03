Saiba mais sobre a nova mansão de 1.750 m² de Simone Mendes - Foto: Reprodução

Saiba mais sobre a nova mansão de 1.750 m² de Simone Mendes Foto: Reprodução

Publicado 03/09/2026 21:19

A disputa judicial envolvendo Simone Mendes e Léo Stuart, guitarrista da banda Tihuana, acabou revelando um detalhe que chama, e muito, a atenção: o tamanho da nova mansão que a cantora está construindo em Tamboré, região de condomínios de alto padrão em Barueri, na Grande São Paulo.



É isso mesmo, caros leitores: são mais de 1.700 metros quadrados de construção. A coluna Daniel Nascimento, que revelou em primeira mão o imbróglio judicial entre Simone e Suart, do Tihuana, conta agora, com exclusividade, um novo detalhe do caso: a residência em obras possui nada menos que 1.750,74 m² de área de edificação. Para se ter uma ideia da grandiosidade do projeto, estamos falando apenas da área da residência, e não do tamanho total do terreno.



O laudo técnico anexado ao processo identifica Simone Mendes como proprietária do imóvel e traz algumas características da construção. A estrutura da residência é de concreto armado, enquanto o fechamento e as paredes divisórias utilizam blocos cerâmicos.



E atenção para não confundir os imóveis. O pivô do imbróglio judicial citado nos documentos do processo é uma nova casa ainda em construção, e não a mansão onde Simone Mendes já vive com o marido, Kaká Diniz, e os filhos, também em Alphaville.



A atual residência da sertaneja já é conhecida pelo público e chama atenção pelo luxo. Avaliada em mais de R$ 20 milhões, segundo informações publicadas pela imprensa, a mansão possui três andares e reúne ambientes como cinema particular, elevador, piscina, ampla área de lazer, closet e espaços com acabamentos sofisticados.



Spa e elevador: mais detalhes da nova mansão



E se o tamanho já impressiona, os detalhes do projeto ajudam a dimensionar ainda mais a nova propriedade. A mansão de Simone Mendes foi projetada em quatro níveis, distribuídos entre dois pavimentos inferiores, térreo e pavimento superior. O projeto prevê ainda elevador residencial, além de uma área de lazer com piscina, spa e sauna a vapor.



A piscina terá aproximadamente 9,70 metros de comprimento por 4 metros de largura, com cerca de 1,40 metro de profundidade. O memorial da obra prevê ainda iluminação subaquática e sistema de aquecimento solar da água.



O luxo também aparece nos acabamentos escolhidos para a residência. Segundo o memorial da obra, todos os ambientes internos terão piso de mármore. O material também será utilizado no deck da piscina, enquanto áreas externas, como calçadas, rampas e garagem, terão pedra portuguesa. A piscina e o spa contarão ainda com pastilhas de vidro.



A garagem terá portão basculante de alumínio, e a residência contará ainda com uma área técnica destinada à instalação de equipamentos de ar-condicionado e antenas. O projeto prevê também uma cascata na área da sauna, mais um detalhe do padrão sofisticado planejado para o imóvel.



A nova mansão, por sua vez, está sendo erguida em Tamboré e foi justamente essa obra que acabou no centro de uma batalha judicial após o desabamento ocorrido em novembro de 2024.



Obra fica em terreno acima da casa de Léo Stuart



A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística mostra que o terreno onde a nova casa de Simone está sendo construída é vizinho à residência de Léo Stuart. As propriedades são contíguas, mas existe uma diferença importante: a obra da cantora está localizada em uma parte mais alta do terreno, em relação à casa do músico.



Ainda segundo a perícia criminalística, a área da construção havia passado pela retirada de vegetação rasteira, arbustos e árvores. O terreno apresenta inclinação que possibilita o direcionamento da água para a propriedade localizada abaixo.



O boletim de ocorrência registra ainda que vários eucaliptos teriam sido retirados do local para a realização da obra.



Muro tinha poucas semanas



E tem mais um detalhe nessa história. De acordo com o relato registrado na Polícia Civil, a construção da residência havia começado naquele ano e um muro paralelo ao da propriedade de Léo tinha ficado pronto aproximadamente duas ou três semanas antes do episódio.



Durante as fortes chuvas de 6 de novembro de 2024, o muro da obra cedeu. Na sequência, segundo os documentos, houve o desabamento do muro da propriedade vizinha e lama e resíduos da construção avançaram sobre o imóvel de Léo.



O estrago foi grande. O boletim de ocorrência relata que foram atingidos o pomar, a piscina, o lago de carpas, a área de lazer e até a parte térrea da residência, além de móveis e outros objetos.



Nova mansão acabou no centro de batalha judicial



O episódio deu origem a uma disputa que ainda corre na Justiça. A empresa representada por Léo Stuart move uma ação contra Simone Mendes envolvendo pedidos de reparação dos danos provocados pelo desabamento.



Uma perícia judicial realizada posteriormente apresentou uma conclusão desfavorável à cantora. O perito apontou problemas relacionados à drenagem e ao suporte do muro da obra e concluiu que, com a saturação do solo provocada pelas chuvas, a estrutura teria funcionado como uma espécie de “barragem”, aumentando a pressão sobre o muro vizinho até o colapso.



A defesa de Simone contesta as acusações e sustenta, entre outros pontos, que o episódio ocorreu durante um período de fortes chuvas. Os advogados da cantora também apresentaram argumentos técnicos diferentes sobre as causas do desabamento.



A Justiça determinou a paralisação da obra e a realização de reparos na propriedade atingida. Simone recorreu da decisão, mas a tutela de urgência foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais recentemente, a defesa da cantora apresentou um Recurso Especial, buscando levar a discussão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). O recurso ainda precisa cumprir as etapas processuais necessárias antes de uma eventual análise pela Corte Superior. Segundo o advogado de Léo Stuart, no entanto, Simone ainda não teria cumprido a determinação judicial e a obra continuaria em andamento.

