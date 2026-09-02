Sessão +SBT Show Foto: Reprodução/ SBT
Sessão +SBT Show estreia em alta e manda recado à concorrência
Com Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, atração supera média recente do SBT aos sábados
Simone Mendes reage a processo e rebate acusações de músico do Tihuana
Cantora tenta derrubar decisão que determina que ela realize reparos no imóvel de Léo Stuart
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Luigi Baricelli finge passar mal e assusta produção durante gravação
Ao lado da chef Flora de Castro, ator encarou desafio gastronômico e pregou peça durante programa nos EUA
Risco de morte e descaso; veja acusações de músico contra Simone Mendes
Os autos revelam que, após o desabamento, a cantora não teria procurado Léo Stuart, guitarrista do Tihuana, para saber se ele e sua família estavam bem
Simone Mendes é processada por músico do Tihuana em ação de R$ 1,3 mi
Léo Stuart, da banda do hit 'Tropa de Elite', diz que problemas em obra da cantora provocaram desabamento e alega que ela e o marido já tinham conhecimento das falhas
Depois de Gkay, Carol Nakamura pode ser a próxima a deixar o Salgueiro
Apresentadora esteve na Portela a convite do presidente e avalia convite para ser musa da escola em 2027
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