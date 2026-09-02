Sessão +SBT Show - Foto: Reprodução/ SBT

Sessão +SBT Show Foto: Reprodução/ SBT

Publicado 02/09/2026 09:51 | Atualizado 02/09/2026 11:06

atração marcou 2,9 pontos de média na Grande São Paulo e garantiu o terceiro lugar. O SBT acertou na aposta. A estreia do Sessão +SBT Show, no último sábado (29), mostrou que a emissora encontrou uma alternativa competitiva para as tardes de sábado. Sob o comando de Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, ade média na Grande São Paulo e garantiu o terceiro lugar.

O programa ficou atrás da Record, que registrou 5,3 pontos, e da Globo, líder com 9,5. Apesar da terceira colocação, o desempenho chama atenção quando a comparação é feita com o próprio SBT.

A coluna Daniel Nascimento, fez um levantamento e constatou que, antes da chegada do +SBT Show, a emissora vinha apostando no Cinema em Casa, que apresentou resultados bastante irregulares aos sábados. Nos oito sábados anteriores, a faixa registrou índices de 2.0, 2.7, 2.2, 2.0, 2.6 e 2.4 pontos.

A média desse período foi de 2,55 pontos. Com os 2,9 pontos da estreia, o programa de Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano ficou 0,35 ponto acima da média dos oito sábados anteriores, um crescimento de aproximadamente 14%.

O resultado também foi superior aos índices registrados pelo Cinema em Casa em cinco dos oito sábados analisados. Ou seja: logo na estreia, o novo formato conseguiu entregar uma audiência acima do padrão recente da faixa.

E não é apenas uma questão de números. O +SBT Show aposta em uma fórmula que conversa diretamente com a identidade histórica do SBT: entretenimento, nostalgia, atrações populares e o aproveitamento do vasto acervo da emissora.

Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano assumiram a missão de conduzir essa nova fase das tardes de sábado, e o primeiro resultado veio acompanhado de um sinal positivo para a emissora.

O SBT continua em terceiro lugar, mas a estreia mostrou uma reação importante dentro da própria faixa. Os 2,9 pontos representam um desempenho superior ao que vinha sendo entregue pelo Cinema em Casa na média recente.

Para o SBT, portanto, a estreia do +SBT Show não foi apenas uma novidade na programação. Foi um começo com números melhores e um recado claro de que a emissora pode voltar a ganhar espaço nas tardes de sábado.