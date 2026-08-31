Carol integra o time de musas do Salgueiro - Daniel Pinheiro/BrazilNews

Carol integra o time de musas do SalgueiroDaniel Pinheiro/BrazilNews

Publicado 31/08/2026 16:14 | Atualizado 31/08/2026 20:02

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A apresentadora esteve na quadra da Portela na noite deste domingo (30), durante a semifinal da escolha do samba-enredo da escola para o Carnaval de 2027. O tabuleiro do Carnaval carioca começa a ganhar novos contornos. Depois de Gkay confirmar saída do Salgueiro , outro nome conhecido da folia pode estar prestes a sair da escola também: Carol Nakamura.A apresentadora esteve na quadra da Portela na noite deste domingo (30), durante a semifinal da escolha do samba-enredo da escola para o Carnaval de 2027.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a presença de Carol na agremiação teve um motivo especial. Segundo amigos da coluna, ela foi convidada pelo próprio presidente da Portela, Junior Escafura, que recebeu a apresentadora no camarote da presidência.



De acordo com essas fontes, Carol foi até a quadra também para conhecer melhor a estrutura da escola e entender detalhes sobre o cargo de musa da agremiação. A conversa teria avançado e, segundo pessoas próximas, a apresentadora estaria inclinada a aceitar o convite.



A decisão, porém, ainda não foi tomada. A expectativa nos bastidores é que Carol defina seu futuro ainda nesta semana e diga se aceitará ou não o posto na Portela.



Caso aceite, Nakamura deverá integrar o time de musas da tradicional escola de Madureira no Carnaval de 2027.



E há um detalhe que torna essa possível mudança ainda mais polemica.



A saída de Gkay do Salgueiro não teria sido das mais amistosas. Em meio aos rumores de que a influenciadora teria sido cobrada para continuar na escola, Renata Melão, diretora das musas do Salgueiro, veio a público para desmenti-la e chegou a classificar a atitude de Gkay como "ingrata".



Agora, com Carol Nakamura avaliando uma possível saída e já sendo recebida pela presidência de outra escola, fica a pergunta que ronda os bastidores do Carnaval:



Será que a saída de Carol do Salgueiro também será conturbada?



A coluna procurou a Mulher Melão, Carol Nakamura e a assessoria de imprensa da Portela para que se manifestassem sobre o caso. Até o fechamento desta matéria, porém, nenhuma das partes havia enviado um posicionamento.



O espaço permanece aberto para manifestação. Caso haja qualquer retorno, a matéria será atualizada a qualquer momento.





