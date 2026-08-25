Justiça tenta intimar psicóloga que atacou filha de Roberto Justus na internet, mas não consegue localizá-laFoto: Reprodução/ Redes sociais
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