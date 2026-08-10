Justiça condena Felipe Titto por calote de R$ 165 mil - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Justiça condena Felipe Titto por calote de R$ 165 milFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 10/08/2026 08:34 | Atualizado 10/08/2026 09:09

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que o ator e empresário Felipe Titto enfrenta uma disputa judicial envolvendo uma dívida de mais de R$ 130 mil. O famoso foi condenado após uma empresa de segurança privada cobrar na Justiça valores que, segundo a ação, não teriam sido pagos pelo artista.



Segundo documentos obtidos pela coluna, a prestadora de segurança patrimonial afirmou à Justiça que firmou contrato com Felipe Titto em janeiro de 2023 para fornecer serviços de segurança privada. O acordo previa pagamentos mensais de R$ 8.250, valor reajustado para R$ 8.773,05 em janeiro de 2024. A prestadora sustenta que os serviços foram realizados regularmente até junho de 2024, mas que recebeu apenas os pagamentos referentes aos dois primeiros meses do contrato.



Na sentença, a Justiça destacou que a Cordialle apresentou documentos que comprovariam tanto a prestação dos serviços quanto os pagamentos iniciais realizados pelo ator. Outro ponto considerado na decisão foi o fato de Felipe Titto não ter apresentado contestação dentro do prazo legal. Diante da revelia, a magistrada presumiu como verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela autora e reconheceu a existência do débito.



Com isso, Felipe Titto foi condenado ao pagamento de R$ 165.013,28, acrescidos de correção monetária e juros, além das custas e despesas processuais. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.



A defesa do artista chegou a apresentar uma exceção de pré-executividade (instrumento jurídico que permite contestar a execução sem a necessidade de garantir o juízo, ou seja, sem precisar oferecer bens à penhora ou fazer depósito do valor cobrado), mas o pedido foi rejeitado pela Justiça, que considerou inadequado o instrumento utilizado para aquela fase do processo. Posteriormente, Felipe Titto recorreu da sentença. O recurso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o caso aguarda julgamento em segunda instância.

Recentemente, o ator também virou assunto ao colocar à venda sua mansão em São Paulo por R$ 30 milhões. O imóvel chamou atenção pelo luxo, especialmente por um closet gigante com mais de 500 pares de tênis, que mais parece uma loja de shopping.



A coluna procurou Felipe Titto para comentar a condenação e questionou a versão do ator sobre os valores cobrados, além de perguntar se existe a intenção de buscar um acordo com a empresa. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.