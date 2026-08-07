Xuxa na segunda noite da turnê de despedida em SP - Iwi Onodera/Brazilnews

Xuxa na segunda noite da turnê de despedida em SPIwi Onodera/Brazilnews

Publicado 07/08/2026 15:30

Após o lançamento de “Xuxa – O Último Voo da Nave”, a eterna Rainha dos Baixinhos voltou a viver uma verdadeira febre, relembrando o sucesso que marcou as décadas de 80 e 90.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que Xuxa está novamente na mira do mercado publicitário. A procura pela loira aumentou não apenas por conta da turnê ou da onda de nostalgia, mas também por marcas interessadas em associar seus produtos ao nome da apresentadora.

A nova fase de exposição da artista também movimentou as redes sociais. Como acontece sempre que Xuxa volta aos holofotes, algumas pessoas aproveitaram a repercussão para tentar ganhar alguns minutos de fama, criticando figurinos e escolhas da apresentadora na internet.

Mesmo sem ter o costume de fazer publicidades em suas redes sociais, Xuxa estaria estudando a possibilidade de realizar algumas publis.

A coluna descobriu ainda que a apresentadora teria recusado uma proposta de uma famosa rede de lanchonetes, conhecida mundialmente por ter um palhaço como mascote. O motivo? Xuxa é vegana e mantém uma postura alinhada ao estilo de alimentação que segue.

E a febre em torno da Rainha dos Baixinhos também respingou nas ex-paquitas. Tem ex-paquita faturando também. De forma bem modesta, é verdade, mas tem.

O retorno de Xuxa aos holofotes mostra que, mesmo décadas depois de conquistar uma geração inteira, seu nome continua tendo força para movimentar fãs, marcas e o mercado do entretenimento.