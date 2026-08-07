Xuxa na segunda noite da turnê de despedida em SPIwi Onodera/Brazilnews
Exclusivo Xuxa vive nova febre publicitária e diz não a famosa marca
De volta aos holofotes, a famosa recebeu críticas de quem busca atenção e teria recusado parceria com famosa rede do palhacinho
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Bruna Marquezine é apontada por fãs como quem veta fotos com Shawn
Coluna ouviu fãs que frequentam São Conrado e relatam que Shawn Mendes teria atribuído à atriz as recusas para fotos
Ex precisou de medida protetiva após sofrer agressão de Arlindinho
Segundo informações obtidas pela coluna, Talita Arruda registrou ocorrência e conseguiu proteção judicial contra o cantor em 2016
Repórter do A Tarde É Sua vítima de racismo será indenizada por Japeri
Julie Alves teria sido chamada de 'macaca' durante reportagem em unidade na Baixada Fluminense; Justiça fixou indenização de R$ 20 mil
Jornalistas negras celebram o 25 de Julho e ressignificam a comunicação
No Dia da Mulher Negra e de Tereza de Benguela, a coluna conversa com comunicadoras pretas sobre representatividade, resistência e os desafios da imprensa brasileira.
Repórter vive dilema na Record e assina pré-contrato para A Fazenda
Com proposta salarial de R$ 25 mil para virar 'venenosa', comunicadora balança entre a segurança dos bastidores da TV e o risco do confinamento rural
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