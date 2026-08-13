Ex-global espera novo filho e gravidez ainda é mantida em sigilo - Foto: Reprodução/ IA

Ex-global espera novo filho e gravidez ainda é mantida em sigiloFoto: Reprodução/ IA

Publicado 13/08/2026 13:21 | Atualizado 13/08/2026 15:41

Pessoal, acertem os ponteiros porque está na hora da bomba! Mas, por respeito ao momento da artista que falaremos a seguir, não revelaremos sua identidade.

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que uma conhecida personalidade da mídia está vivendo uma nova fase e, desta vez, com um bebê a caminho. A famosa suspeita que está grávida.

A gestação ainda é mantida em sigilo, mas algumas pistas começaram a surgir nos bastidores. Uma delas, curiosamente, veio de dentro da própria família do futuro papai.

No último Dia dos Pais, o irmão do rapaz publicou em seu status uma mensagem curta que, para quem conhece a história, chamou atenção: "Feliz Dia dos Pais". O detalhe é que, até então, o homenageado não tinha nenhum filho.

Outro movimento também despertou a atenção da coluna. No último ano, a famosa se afastou de uma função que exercia. A decisão veio justamente em um momento estratégico, quando os compromissos ligados a essa função começariam a se intensificar.

Conhecida principalmente pela atuação nas redes sociais, a famosa também teve uma breve passagem pela televisão, em uma oportunidade que acabou de maneira abrupta.

Agora, mantendo a discrição e evitando o assédio da imprensa, ela se prepara para aumentar a família mais uma vez.

Por se tratar de uma gestação de aproximadamente oito semanas, a futura mamãe ainda deve aguardar para revelar publicamente a novidade aos seus seguidores nas redes sociais. Popularmente chamado de "tempo de segurança", o período até completar 12 semanas é aguardado por muitas gestantes antes de anunciar a gravidez.