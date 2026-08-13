Ex-global espera novo filho e gravidez ainda é mantida em sigiloFoto: Reprodução/ IA
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Ex precisou de medida protetiva após sofrer agressão de Arlindinho
Segundo informações obtidas pela coluna, Talita Arruda registrou ocorrência e conseguiu proteção judicial contra o cantor em 2016
Repórter do A Tarde É Sua vítima de racismo será indenizada por Japeri
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