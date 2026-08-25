Nicole Bahls quebra o silêncio sobre passado - Foto: Vinny Nunes

Nicole Bahls quebra o silêncio sobre passadoFoto: Vinny Nunes

Publicado 25/08/2026 12:51 | Atualizado 25/08/2026 22:33

coluna Daniel Nascimento traz, em primeira mão, para vocês, um dos destaques da nova edição da Syve Brasil: Nicole Bahls é a estrela da traz, em primeira mão, para vocês, um dos destaques da nova edição da Syve Brasil: Nicole Bahls é a estrela da capa de agosto e abriu o jogo sobre a transformação de sua carreira, os recomeços e a mulher que se tornou ao longo dos anos.

Conhecida do grande público desde o início de sua trajetória na televisão, Nicole passou por diferentes fases diante dos holofotes. Hoje, além da imagem que a consagrou, ela se apresenta como comunicadora, empresária e criadora de conteúdo, uma evolução que, segundo ela, foi construída com muita coragem.

"Minha trajetória foi construída com muita coragem para recomeçar”, afirma Nicole.

Em entrevista à revista, a apresentadora relembra que, no início da carreira, sua imagem acabou ganhando grande destaque. Com o passar do tempo, porém, ela percebeu que poderia mostrar ao público outras facetas de sua personalidade e de seu trabalho.

“No início da carreira, eu era muito vista pela imagem, mas, com o tempo, percebi que poderia mostrar outras versões de mim”, revela.

A mudança, segundo Nicole, não representa uma ruptura com o passado, mas uma evolução. Ela diz ter orgulho de ser reconhecida hoje por diferentes atuações profissionais.

"Hoje tenho orgulho de ser reconhecida como comunicadora, empresária e criadora de conteúdo", afirma.

E se existe algo que Nicole considera essencial para explicar sua permanência na mídia é a autenticidade. Para ela, assumir quem realmente é foi fundamental para conquistar uma relação duradoura com o público.

"Entendi que a minha maior força sempre foi ser verdadeira", dispara.

Nicole acredita que o público consegue perceber quando alguém deixa de tentar sustentar uma imagem e passa a mostrar sua verdadeira personalidade. "Quando você assume quem é de fato, o público percebe e acompanha essa evolução", completa.

A entrevista exclusiva integra a edição de agosto da Syve Brasil, que chega ao público no próximo sábado, 29 de agosto, com Nicole Bahls estampando a capa digital. A publicação reúne conteúdos sobre celebridades, entretenimento, moda, beleza e lifestyle.