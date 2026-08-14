Gaby Cabrini e Gabriel CartolanoFoto: Rogério Pallatta/SBT
E não é apenas a nostalgia que explica o bom desempenho. O entrosamento de Cabrini e Cartolano também aparece como um dos segredos da atração. Os dois, que já dividem a bancada do Fofocalizando, levam para a Sessão +SBT a sintonia construída diariamente diante das câmeras, com uma apresentação leve, espontânea e bem-humorada.
A experiência dos dois à frente do programa de fofocas do SBT também ajuda a explicar a facilidade com que conduzem a atração. Gaby e Cartolano conseguem transitar entre os momentos históricos da emissora e as brincadeiras no estúdio sem deixar o ritmo cair, criando uma conexão com o público que vai além do simples resgate de imagens antigas.
A Sessão +SBT foi criada como parte das comemorações pelos 45 anos do canal e aposta justamente em um dos maiores patrimônios da emissora: sua memória. Programas, personagens, quadros e momentos que marcaram gerações voltam à tela em uma espécie de viagem pelo passado do SBT.
Inicialmente, a previsão era que a faixa permanecesse no ar até meados de setembro. O desempenho, porém, teria agradado nos bastidores e colocado em discussão a possibilidade de estender a exibição.
Agora, a emissora avalia se a Sessão +SBT pode deixar de ser apenas uma atração comemorativa e ganhar espaço fixo na programação. A decisão ainda não foi oficialmente tomada, mas os bons resultados colocaram a produção em uma posição confortável dentro da grade.
Se os números continuarem respondendo bem, a dupla pode acabar ganhando um presente inesperado depois da festa de 45 anos: a permanência da Sessão +SBT na grade do canal.
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