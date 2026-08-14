Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano - Foto: Rogério Pallatta/SBT

Gaby Cabrini e Gabriel CartolanoFoto: Rogério Pallatta/SBT

Publicado 14/08/2026 13:05

O que era para ser apenas uma atração especial em comemoração aos 45 anos do SBT pode estar prestes a ganhar vida longa na emissora. Comandada por Gaby Cabrini e Gabriel Cartolano, a Sessão +SBT vem chamando atenção pelos bons números de audiência e, segundo informações que circulam nos bastidores, já entrou no radar da direção para permanecer na grade além do período inicialmente previsto.



E não é apenas a nostalgia que explica o bom desempenho. O entrosamento de Cabrini e Cartolano também aparece como um dos segredos da atração. Os dois, que já dividem a bancada do Fofocalizando, levam para a Sessão +SBT a sintonia construída diariamente diante das câmeras, com uma apresentação leve, espontânea e bem-humorada.



A experiência dos dois à frente do programa de fofocas do SBT também ajuda a explicar a facilidade com que conduzem a atração. Gaby e Cartolano conseguem transitar entre os momentos históricos da emissora e as brincadeiras no estúdio sem deixar o ritmo cair, criando uma conexão com o público que vai além do simples resgate de imagens antigas.



A Sessão +SBT foi criada como parte das comemorações pelos 45 anos do canal e aposta justamente em um dos maiores patrimônios da emissora: sua memória. Programas, personagens, quadros e momentos que marcaram gerações voltam à tela em uma espécie de viagem pelo passado do SBT.



Inicialmente, a previsão era que a faixa permanecesse no ar até meados de setembro. O desempenho, porém, teria agradado nos bastidores e colocado em discussão a possibilidade de estender a exibição.



Agora, a emissora avalia se a Sessão +SBT pode deixar de ser apenas uma atração comemorativa e ganhar espaço fixo na programação. A decisão ainda não foi oficialmente tomada, mas os bons resultados colocaram a produção em uma posição confortável dentro da grade.



Se os números continuarem respondendo bem, a dupla pode acabar ganhando um presente inesperado depois da festa de 45 anos: a permanência da Sessão +SBT na grade do canal.



