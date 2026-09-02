Luigi Baricelli e Flora de Castro protagonizaram momento inusitado durante gravação de programa nos Estados Unidos - Foto: Reprodução

Luigi Baricelli e Flora de Castro protagonizaram momento inusitado durante gravação de programa nos Estados UnidosFoto: Reprodução

Publicado 02/09/2026 09:49

Luigi Baricelli decidiu levar o bom humor a sério durante sua participação na estreia do Tudo Para Brasileiros Show, da TV Connect USA. O ator protagonizou uma cena que deixou a produção apreensiva ao simular um mal-estar logo depois de encarar um desafio gastronômico.



A situação aconteceu no quadro “Cardápio Secreto”, comandado pela chef Flora de Castro. A proposta é colocar os convidados diante de pratos exóticos e ingredientes pouco convencionais. Para a estreia, a produção preparou uma receita que tinha baratas entre os ingredientes.



Acompanhado do apresentador Géro Bonini, Baricelli topou experimentar o prato. O que ninguém esperava, porém, era o que aconteceria segundos depois.



Assim que provou a comida, o ator caiu no chão e simulou um forte mal-estar. A encenação foi tão convincente que provocou preocupação imediata no estúdio. Flora de Castro, que comandava o desafio, também foi pega de surpresa com a cena.



Por alguns instantes, a chef chegou a acreditar que Luigi pudesse realmente ter passado mal após experimentar o prato. O clima descontraído da gravação deu lugar a um momento de tensão enquanto a equipe tentava entender o que havia acontecido.



Pouco depois, Baricelli revelou que tudo não passava de uma brincadeira. O susto virou motivo de risadas entre os presentes e acabou dando um toque inesperado à estreia do programa.



Comandado por Géro Bonini e com participação de Flora de Castro no quadro gastronômico, o Tudo Para Brasileiros Show aposta em entretenimento, gastronomia e variedades para o público brasileiro que vive nos Estados Unidos.



A pegadinha de Luigi Baricelli acabou se tornando um dos momentos mais inusitados da gravação e rendeu uma situação que certamente ficará na memória de Flora de Castro e da equipe do programa.