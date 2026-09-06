Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam o relacionamento - Webert Belicio/ Agnews

Bárbara Borges e Iran Malfitano terminam o relacionamentoWebert Belicio/ Agnews

Publicado 06/09/2026 09:52

Rio - Após três anos, Bárbara Borges e Iran Malfitano colocaram um ponto final no relacionamento. A notícia foi divulgada pela atriz por meio do Instagram Stories, neste sábado (5). No comunicado, ela afirmou que os dois estão separados há dois meses e deu detalhes sobre o término.

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"Eu e Iran não moramos mais juntos e estamos separados há 2 meses", afirmou Bárbara, que mencionou o início do romance entre os dois no reality "A Fazenda", da Record. "Nos apaixonamos e começamos a namorar, após uma exposição grande na 'Fazenda', e tivemos a torcida e o carinho de pessoas muito queridas que nos acompanharam todo esse tempo. Esse comunicado é muito em respeito e consideração a todos vocês que sei que passaram a sentir falta e que sempre desejaram o nosso bem", declarou.

A loira, por fim, falou sobre a separação e esclareceu que pretende manter a amizade com Iran. "Mas, entendam: tem decisões que são muito difíceis de serem tomadas e levam um tempo para a gente assimilar. Não está sendo fácil para nós dois! Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento, entretanto, é importante dizer que antes de namorados e parceiros, somos amigos há mais de 20 anos e isso da minha parte sempre se manterá. Esse é um momento bastante delicado, mas a vida não para e segue seu rumo... e como tudo é transitório: vai passar."