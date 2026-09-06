GH Rell RJ chora e pede desculpas a João Victor Gonçalves após caso no Rock in Rio - Reprodução / Instagram

GH Rell RJ chora e pede desculpas a João Victor Gonçalves após caso no Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2026 21:01

Rio - O streamer GH Rell RJ publicou, neste domingo (6), um novo pronunciamento sobre o episódio com João Victor Gonçalves, ator que interpreta Mau Mau em "Quem Ama Cuida" . Emocionado, o influenciador pediu desculpas ao artista, afirmou que se arrependeu da abordagem e negou ter cometido homofobia.

"Tropa, eu não tô aqui pra ficar me vitimizando, não. Eu só quero falar um bagulho pra vocês: eu não sou essa pessoa ruim que tão falando na internet aí. Eu não sou essa pessoa ruim, tropa", começou ele.

Com lágrimas nos olhos, GH Rell RJ também direcionou uma mensagem a João Victor e pediu perdão pelo ocorrido. "João, eu peço perdão por aquela situação que aconteceu lá. Eu tô falando pra tu de coração aberto. Eu não sou uma pessoa homofóbica, tudo que tão mostrando de mim aí é tudo mentira. É tudo um bagulho que eu faço em live".

O streamer declarou ainda que se arrependeu do episódio e relatou ter recebido ataques racistas desde que o vídeo ganhou repercussão nas redes sociais. "Eu tô completamente arrependido. Eu não tô chorando pra ficar me vitimizando, não. Eu tô recebendo muitas mensagens racistas. Qual é, tropa? Eu não sou essa pessoa ruim, por favor. Tudo que eles tão mostrando de mim é tudo mentira. Eu errei mesmo, eu sou um falho, mas eu não sou essa pessoa ruim, não", concluiu.

Além do vídeo, GH Rell RJ divulgou uma nota assinada pelo advogado Vinicius Jeske. No comunicado, a defesa reconheceu que o tom adotado durante a transmissão foi inadequado e reforçou o pedido de desculpas ao ator.

"De início, cumpre registrar que Jean (GH), ciente da inadequação do tom utilizado durante a transmissão realizada, já apresentou pedido formal de desculpas, por meio de sua rede social, ao artista envolvido - gesto espontâneo que demonstra o seu verdadeiro arrependimento. Reconhece-se, com humildade, que a ação não foi apropriada, e por isso as desculpas foram e permanecem ofertadas", diz o texto.

A defesa também negou que as falas tenham feito referência à orientação sexual de João Victor e sustentou que os comentários tiveram como alvo apenas a roupa usada pelo artista. "Feito esse reconhecimento, cumpre à defesa esclarecer um ponto de fato: em nenhum momento Jean dirigiu qualquer comentário, insinuação ou referência à orientação sexual do artista. Os comentários, ainda que impróprios, destinaram-se única e exclusivamente às vestimentas, não havendo, por parte do nosso constituinte, qualquer ato de discriminação, referência ou insinuação dirigida à orientação sexual", continua.

"O streamer reafirma seu respeito e sua repulsa a todo e qualquer ato de discriminação, reitera o pedido de desculpas já formalmente realizado e, por meio de sua defesa, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, manifestando confiança nas instituições competentes para eventual investigação, certo de que, examinados os fatos com serenidade, ficará demonstrada a ausência de qualquer ato discriminatório em razão da orientação sexual do referido artista", conclui a nota.

Entenda o caso

O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (4), nos arredores do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Durante uma transmissão ao vivo na plataforma Kick, GH Rell RJ e outros homens abordaram João Victor e fizeram comentários sobre a aparência e a roupa do ator. O trecho da live ganhou repercussão nas redes sociais.

No sábado (5), João Victor falou sobre o caso e classificou a abordagem como homofóbica. Emocionado, o ator agradeceu as mensagens de apoio e traçou um paralelo entre o episódio e a história de Mau Mau, seu personagem em "Quem Ama Cuida".

"O Mau Mau é um personagem forte, valente, que encara essa homofobia estrutural, que vive dentro de casa, de uma forma muito corajosa. Ele engole e segue. Talvez tenha sido isso que eu fiz hoje", afirmou.

João Victor também contou que, no momento da abordagem, teve medo de ser vítima de um roubo e só depois assimilou o impacto do ocorrido.

"Dentro de mim talvez eu estivesse sentindo alguma coisa, mas o meu medo de ser roubado era maior, eu acho. Então, eu queria agradecer mesmo o carinho. As coisas que eu estou lendo lá no Twitter e aqui no Instagram estão sendo lindas. Eu estou emocionado. Obrigado por vocês serem assim", disse, chorando.