Xuxa - Reprodução / Instagram

XuxaReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2026 18:01

Rio - Xuxa voltou a comentar um dos boatos mais conhecidos de sua carreira. A apresentadora compartilhou nas redes sociais um vídeo que relembra rumores de que ela teria feito um pacto com o diabo para conquistar fama e sucesso e aproveitou o conteúdo para rebater a história.

Na publicação, o autor do vídeo aponta que a teoria ganhou força principalmente entre as décadas de 1980 e 1990 e afirma que o rumor teria se espalhado a partir de determinados grupos religiosos. “Agora vocês sabem de onde surgiram os boatos de que a Xuxa tinha feito um pacto com o diabo? Começaram dentro de setores das igrejas...”, diz um trecho.

O conteúdo também questiona a dificuldade de parte do público em atribuir o sucesso de mulheres famosas ao próprio trabalho. “Quando uma mulher alcança fama, dinheiro e influência em uma proporção gigantesca, parece que parte da sociedade prefere acreditar em pacto, magia e forças sobrenaturais do que reconhecer talento, trabalho, dedicação e anos de carreira”, afirma o vídeo.

Ao repercutir a publicação, Xuxa deixou um comentário e citou sua fé ao falar sobre a própria trajetória. “Pois é... e Deus, que me deu tudo, fica onde nessa história?”, escreveu.

Rumor atravessou décadas

As histórias sobre um suposto pacto sobrenatural acompanharam Xuxa durante parte de sua trajetória, sobretudo no período em que ela se consolidou como um dos principais nomes da televisão brasileira.

A apresentadora alcançou grande popularidade a partir dos anos 1980, com programas infantis, discos, filmes e outros projetos. Com a projeção nacional e internacional, diferentes teorias sobre sua carreira passaram a circular sem qualquer comprovação.

Ao longo dos anos, Xuxa já se manifestou outras vezes sobre o assunto e negou que seu sucesso tenha relação com qualquer tipo de pacto.