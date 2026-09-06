Ivete Sangalo troca beijos com namorado Tiago Maia em show em Portugal - Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo troca beijos com namorado Tiago Maia em show em PortugalReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2026 15:53 | Atualizado 06/09/2026 15:55

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A apresentação marcou a estreia internacional da turnê "Clareou". Tiago, que atua como empresário e produtor musical, participa da criação e da execução do projeto e costuma acompanhar Ivete nos compromissos profissionais.O casal mantém a relação de forma discreta. Os rumores sobre o romance começaram em fevereiro, mas os dois evitam expor a vida a dois com frequência nas redes sociais.No mês passado, Tiago chamou a atenção dos seguidores ao comentar uma publicação de Ivete durante as férias da cantora na Europa. Na ocasião, ela escreveu: "Cruising, flying [passeando, voando]". O produtor respondeu com um "M" acompanhado de um coração branco.Ivete e Tiago já haviam sido flagrados aos beijos em julho, durante um show de Belo, em São Paulo. Desde então, os dois também apareceram juntos em viagens e passeios.Tiago é o primeiro relacionamento público de Ivete desde o fim da união com Daniel Cady, anunciado em novembro do ano passado. A cantora e o nutricionista ficaram juntos por cerca de 18 anos e são pais de Marcelo Sangalo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 8.