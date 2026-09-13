Unidos da Tijuca definiu samba-enredo para o Carnaval 2027 - Divulgação / Alex Maia

Unidos da Tijuca definiu samba-enredo para o Carnaval 2027Divulgação / Alex Maia

Publicado 13/09/2026 16:24

Rumo ao Carnaval 2027! As escolas de samba Unidos da Tijuca e Acadêmicos do Salgueiro, do Grupo Especial, assim como União da Ilha e Porto da Pedra, da Série Ouro, definiram o samba-enredo para o desfile do próximo ano, neste sábado (12) e domingo (13).

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Unidos da Tijuca

Entre as quinze composições inscritas, a escola do Borel escolheu como campeão o samba da parceria de Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos, na quadra do Clube dos Portuários. A amarelo ouro e azul pavão que no último carnaval levou para a Avenida "Carolina Maria de Jesus", aposta novamente na parceria entre carnaval e literatura e apresentará na Sapucaí, na segunda-feira de carnaval, "A Cabeça do Santo", inspirado no best-seller da escritora cearense Socorro Aciolli, que esteve presente no evento.



Lucas Milato, carnavalesco estreante na agremiação, propõe uma nova narrativa para a saga do santo sem cabeça no próximo carnaval. Publicado em 2014, o livro é baseado em fatos reais: a estátua de Santo Antônio que ficou inacabada em Caridade, cidade do sertão do Ceará.

O fato logo despertou curiosidade dos moradores, que começaram a compartilhar hipóteses e crenças acerca da cabeça que fincou morada nas ruas da cidade. A inusitada situação se tornou um marco cultural e turístico do local. Entre os romeiros incansáveis, preces e simpatias, trapalhadas e intercessões, a Unidos da Tijuca viajará numa contação popular, escutando as vozes de mulheres tomadas de paixão, efervescendo nas celebrações juninas e rogando a Santo Antônio pelo milagre de carnaval: o casamento entre a Unidos da Tijuca e o povo da avenida.



"Escolher o samba-enredo que vai nos conduzir na Marquês de Sapucaí é sempre um grande desafio porque a gente precisa entender o que consta no nosso enredo, na nossa sinopse, no desenvolvimento e no conjunto como um todo que pensamos para o nosso desfile. Estou muito feliz porque a Tijuca recebeu sambas de diferentes nuances para contar o nosso enredo. Não foi uma escolha fácil, mas sem sombras de dúvidas foi uma escolha assertiva e pensando acima de tudo no melhor para a escola, para o nosso projeto e para o nosso desfile", afirmou Milato.



Como iniciativa para valorizar o trabalho dos poetas, a escola reafirma o compromisso do pagamento de 100% da premiação destinada aos compositores campeões do concurso de samba-enredo. Uma medida pioneira entre as agremiações que realizam disputa de samba no Carnaval do Rio.

Outras medidas adotadas a fim de tornar a disputa mais justa economicamente para todas as parcerias foram: a não autorização da produção de vídeo clipe do samba por parte das parcerias; apenas três microfones para os cantores no palco; proibição da confecção e distribuição de camisas próprias dos sambas; proibição de bandeiras, bolas e demais artefatos utilizados nas disputas e entrada das grandes torcidas durante o processo de disputa, exceto na semifinal e na grande final.



A parceria campeã é formada por um trio de poetas estreantes na escola. Ian Ruas, compositor campeão, declarou que só participou do processo da disputa devido às novas regras implementadas pela Unidos da Tijuca, que facilitou a inscrição e a participação da parceria, pois se tornou democraticamente mais econômica para os poetas com poucos recursos financeiros.



"Tenho um comportamento um pouco diferente dos outros compositores. Não participo de escritório e faço samba como uma homenagem ao meu pai que era compositor e faleceu. Sempre trabalhei com música, sou produtor musical e vivi metade da minha vida fora do país. E quando voltei, comecei a compor. Minha motivação foi pautada numa inspiração que achei dentro do enredo. Uma história muito carregada de afeto, sentimento e emoção permeada pelo universo nordestino", declarou Ian.

Confira a letra do samba vencedor:



Confira a letra do samba vencedor da Tijuca:

Mainha, do céu, vem me abençoar

Mainha, me guarda em teu colo

A luz da saudade vagueia no olhar

No brejo, a casinha, o sereno

Memórias que o tempo não pode apagar

A fé que deixaste a mim, acalma minha solidão

Ainda que o medo machuque meu coração

Delírios plantados em terra rachada florescem

Num rastro de dor



Será que a estrada esconde o segredo do amor?

Será que a estrada revela o segredo do amor?



Vá de retro Belzebu, não me venha assombrar

Padim Ciço me proteja, São Francisco vai curar

Nas veredas da ilusão, sertão já virou mar

Quem cultiva caridade, caridade vai achar



Ê, batuque em terreiro de arraiá!

Gingado, balão, festim, panela de mungunzá

Abre a roda que o cabra incorporou

Cabeça do santo herdei, cabeça do santo sou!



Preces de nativas em cortejo

Vozes de esperança e devoção

Guiado pelo fogo do desejo

Ofereço minhas bênçãos à mais pura adoração



Ô Toinho, meu pai, peço perdão!

Ô Toinho, meu pai pede perdão!



Tijuca, ao lume do teu candeeiro,

O sonho de um simples vaqueiro, que mãe batizou Samuel

Tijuca, milagre encontrei em Rosário

No Rio, em teu santuário,

Meu Juazeiro é o chão do Borel!



Em terra de fé, brotou

O fruto da oração

Traz viola, meu sinhô, a sanfona anunciou

Tem festança no sertão

(Vem sambar no meu baião)

Salgueiro

Assim como a Unidos da Tijuca, a Vermelho e Branco anunciou, na madrugada deste domingo, o hino que irá embalar o enredo "Laroyê Xica da Silva: a história por trás da história", desenvolvido pelo carnavalesco Leonardo Antan. Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos também venceram essa disputa, junto com David Carvalho, Luiz Fernando, Luana Rosa, Fabiano Mattos e Carlão.

Ian celebrou a escolha e destacou a força da mensagem presente na composição. "Estou extremamente emocionado e ainda tentando entender tudo o que está acontecendo. O nosso samba tem um poder enorme porque evoca as mulheres para reconhecerem e amarem a própria força e potência. Tenho certeza de que essa mensagem vai ressoar na Avenida", disse o compositor.

Antes da apresentação dos finalistas, o Salgueiro levou ao palco um espetáculo especialmente concebido para apresentar ao público a atmosfera do próximo carnaval. A montagem percorreu diferentes representações de Xica da Silva no imaginário brasileiro, passando pelo histórico desfile campeão de 1963, pela interpretação de Zezé Motta no cinema e pela personagem vivida por Taís Araújo na televisão.



O espetáculo apresentou Xica como uma mulher negra, livre, poderosa e consciente de suas estratégias, colocando-a no centro de sua própria narrativa. A personagem surgiu como presença ancestral e energia que atravessa a história, a comunidade e o próprio Salgueiro.



A noite também contou com a apresentação da Bateria Furiosa, comandada pelos mestres Guilherme e Gustavo, da rainha de bateria Viviane Araújo, do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Sidclei Santos e Laryssa Victoria, além de passistas, baianas, velha guarda, musas e demais segmentos da Academia do Samba.

Confira o samba 9, grande vencedor:

Arreda, homem, que essa preta vai girar

Meu tambor vai ecoar em resistência!

Evoco as divas, as Marias, as baianas

Depravadas, puritanas, pra clamar nossa insolência!

Exu comanda esse terreiro

Eis aqui o verdadeiro nome de sinhá

Francisca, mãe da encruzilhada, rosa indomada, deusa da rua!

Na procissão da Academia, negra fidalguia se perpetua

Incorporei no atabaque do meu torrão

Festa de ostentação ao poder da negritude

Dilacerei as vestes da servidão

Meu corpo foi invasão, fetiche da branquitude!



Nas lentes de outros olhos

O foco na nossa verdade é menor

Tal qual a trama da atriz

Que encenou, de uma vida, um capítulo só

Eu, que já fui outras Xicas, refaço o roteiro, no chão que me fez triunfar



Gira, desce o morro meu Salgueiro, meu quilombo pioneiro, renasci nesse gongá!

Firma axé na segunda-feira, é macumba a noite inteira, saravá, alafiá



Mãe, guardiã, fruto do afã

De um ventre escravo e um nobre senhor

Matriz, mecena de toda arte, que leva em seu estandarte, a simples audácia do amor

Louvai, Brasil! A filha de Òrun despertou!



Laroyê! Xica da Silva! Laroyê! Ê Mojubá!

Toda mulher tem direito à própria história

Meu Salgueiro é a memória que eu voltei pra consagrar

União da Ilha

As escolas da Série Ouro também deram mais um passo a caminho do desfile do ano que vem. A União da Ilha lançou o samba-enredo, neste sábado (12). Através das redes sociais, a agremiação comunicou a novidade. "Canta, minha Ilha", disse a legenda da publicação.

Conheça o samba-enredo:

Amor

Firma o ponto na curimba

E do samba faz mandinga

Pra tocar o omelê

Amor

De um Brasil republicano

De nascimento baiano

Batizado no dendê

Chegando ao Rio de Janeiro

De malandros, macumbeiros

Ranchos, blocos e cordões

Dançou, numa África pequena

Fez do corpo um poema

Encantando os corações

Negra magia se fez poesia

Em suas canções



Patakori, Ogunhê

Soprou o vento de Oyá

E Mojubá! de onde vem a gargalhada

Quando o Malvado chegou

A batucada parou

Deu meia-noite na cancela da morada



O macaco é outro

Salve o Dois de Ouro

Cidadão de um povo

Que insistia em brincar

Onde a Ciata amparava

E as escolas coroavam o Ererê

Que o tempo Quilombirá

E nunca esquecer de quem fez parte

Transformou a nossa arte

Pra eternizar

Pula a fogueira, yayá,

io io, Yayá

Alô, alô, ao lord imortal

Getúlio Marinho sempre será

Um amor de carnaval



Samborê, samborê pemba, ô Ganga

Bate palma que a macumba começou

Não há demanda que segure o meu samba

Sou União da Ilha do Governador

Porto da Pedra

O Porto da Pedra também já tem seu samba-enredo para o próximo Carnaval. Com parceria de Bira, Oscar Bessa, Márcio Rangel, Rafael Raçudo, Miguelzinho, Jarrão, Éric Costa, Vinícius Ferreira e Rafael Gigante, o samba 13 foi escolhido como o grande vencedor da disputa, na madrugada deste domingo.



A obra será o hino para contar o enredo "Porto Kalunga", desenvolvido pelos carnavalescos Alex Carvalho e Caio Cidrini. O samba vencedor destaca a ancestralidade, a cultura angolana e a conexão entre Brasil e Angola, trazendo referências a Luanda, Catumbela, Benguela e Lobito, além de homenagear grandes nomes da música brasileira, como Martinho da Vila, Caymmi, João Nogueira e Djavan.



Conheça o refrão:

Meu Porto Kalunga hoje é Porto da Pedra

Forte feito macumba, enverga e não quebra!

O meu povo é liberdade, união de samba e pemba

O Tigre é feito no semba!

Em atualização*