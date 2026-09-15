Unidos de Vila Isabel durante o desfile do Carnaval 2026 - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Unidos de Vila Isabel durante o desfile do Carnaval 2026Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 15/09/2026 11:50





Na final, a votação da direção apontou para a junção de duas composições. Após as conversas realizadas nos últimos dias, porém, a escola decidiu seguir com o samba nº 13, de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz.



A decisão também leva em conta a relação de Martinho com a Unidos de Vila Isabel. Presidente de honra da escola, o compositor completa 88 anos e celebra seis décadas de história com a Azul e Branca. Diante da posição do artista em relação à junção das obras, a direção entendeu que o melhor caminho seria preservar o samba nº 13.

A Unidos de Vila Isabel, do Grupo Especial, definiu o samba-enredo que levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. Depois da final realizada na madrugada de sábado (12), a direção da escola se reuniu nesta segunda-feira (14) com os carnavalescos e a equipe de Carnaval para definir os próximos passos.Na final, a votação da direção apontou para a junção de duas composições. Após as conversas realizadas nos últimos dias, porém, a escola decidiu seguir com o samba nº 13, de Martinho da Vila, Evandro Bocão e André Diniz.A decisão também leva em conta a relação de Martinho com a Unidos de Vila Isabel. Presidente de honra da escola, o compositor completa 88 anos e celebra seis décadas de história com a Azul e Branca. Diante da posição do artista em relação à junção das obras, a direção entendeu que o melhor caminho seria preservar o samba nº 13.

Na reunião desta segunda-feira, a equipe de Carnaval também avaliou o samba escolhido e a forma como ele conversa com o enredo "Torto Arado: Sobre a terra há de viver sempre o mais forte", inspirado no livro de Itamar Vieira Junior. A avaliação da agremiação é de que a obra tem a força poética necessária para contar na Avenida a história que a Vila Isabel pretende apresentar.



A direção já se reuniu com os compositores e, juntos, estão sendo feitos os ajustes de letra e melodia que fazem parte desse processo até a versão final do samba. "Foi uma decisão pensada com muito cuidado e, acima de tudo, pensando na Vila Isabel. O Martinho tem uma relação muito especial com a nossa escola. São 60 anos de história e ele é o nosso presidente de honra", iniciou o presidente da escola, Luiz Guimarães.

"Diante da posição dele e de tudo que avaliamos com a nossa equipe de Carnaval, entendemos que o samba nº 13 era o melhor caminho. É uma obra forte e que conta muito bem a história que queremos levar para a Avenida. Agora vamos trabalhar junto com os compositores, fazer os ajustes necessários e preparar esse samba para defender a Vila Isabel", complementou. A Azul e Branca será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 7 de fevereiro.