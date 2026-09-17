Sandy durante participação no programa 'Saia Justa' - Reprodução de vídeo / GNT

Sandy durante participação no programa 'Saia Justa'Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 17/09/2026 06:41

Sandy falou sobre a decisão de não expor o filho, Theo, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Lucas Lima, durante participação no "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (16). A cantora disse que não se arrepende da decisão de manter o filho longe dos holofotes, já que ele pode ter uma vida normal.

"Foi desafiador sustentar [essa decisão], porque a gente começa a ser bombardeado. É muito hate, muita crítica, muita pressão. E você tem a sua carreira, que você cuidou com tanto zelo a vida inteira e agora fala: 'Estou me queimando e fazendo mal para a minha imagem por causa de uma decisão que é tão pessoal e deveria ser só nossa'... Eu sustentei esse 'não' e, graças a Deus, o Lucas também sustentou e somos alinhados até hoje, mesmo separado, e foi uma decisão muito boa", afirmou Sandy.

Ela explicou que gostaria que o filho tivesse o poder de escolher se gostaria de aparecer na mídia um dia ou não. "Para mim, que cresci sob os holofotes e já tinha um pai famoso, antes de eu ser famosa, eu queria proporcionar uma experiência um pouco diferente da que eu tive, paguei um preço um pouco alto para mim. Então quis dar essa liberdade de escolha para ele no futuro e, quando ele crescer, vai resolver se quer ter rede social, se vai ter uma profissão artística de alguma visibilidade, mas enquanto está no nosso controle, preferimos assim. Foi difícil, mas era um não claro no começo."

Para Sandy, a escolha de morar fora do eixo Rio-São Paulo ajudou Theo a ter uma vida comum. "A gente não tinha certeza se, no futuro, seria possível [mantê-lo longe dos holofotes], mas eu moro em Campinas (interior de São Paulo), não moro no Rio ou em São Paulo, onde os artistas estão mais expostos. Então, lá o Theo sai com os amigos, vai ao shopping, ao clube, ele faz coisas normais. Quando ele não está comigo, não é conhecido, se ele está comigo, as pessoas sabem que é meu filho e se tirarem foto, eu só peço para a pessoa não postar. É a única coisa que eu faço, não foi difícil essa parte operacional".