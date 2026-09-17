Sandy durante participação no programa 'Saia Justa'Reprodução de vídeo / GNT
Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em 2023 depois quase 24 anos juntos e 15 de casados. Atualmente, a cantora vive um relacionamento com o médico Pedro Andrade. Já o músico namora a publicitária Nina Forlini.
Sandy fala sobre a escolha de não mostrar o filho nas redes #SaiaJusta pic.twitter.com/Qq59M3aWnv— Canal GNT (@canalgnt) September 17, 2026
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