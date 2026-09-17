Cena de teaser de 'Orgulho e Preconceito' - Reprodução/YouTube

Cena de teaser de 'Orgulho e Preconceito'Reprodução/YouTube

Publicado 17/09/2026 12:01 | Atualizado 17/09/2026 12:16





Nos pôsteres aparecem as silhuetas dos protagonistas, Elizabeth Bennet (Emma Corrin) e Sr. Darcy (Jack Lowden). Em legenda, fizeram uma referência à trama da obra, que aborda a história de amor entre os personagens, “Primeiras impressões que valem a espera”, escreveram.



O projeto da Netflix seguirá o modelo de uma minissérie com seis episódios confirmados, e conta com a direção de Euros Lyn ("Heartstopper"). Dolly Alderton, autora de “Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor”, está à frente do roteiro. Recentemente, ela falou sobre lançamento durante o Festival de Jane Austen, que aconteceu em Bath, na Inglaterra. “Quando nós primeiro conversamos sobre onde revelaríamos as primeiras imagens de ‘Orgulho e Preconceito’, o único lugar que queríamos era em Bath junto das fãs de Jane”, contou em publicação nas redes sociais.



"Não há melhor companhia. para discutir a amizade de Darcy e Bingley, os erros de Collins, a anágua rasgada de Lydia e o que exatamente o Sr. Bennet faz em seu estúdio durante o dia inteiro. Eu sei o quão importante esses personagens e essa história são para vocês, e eu me sinto sortuda por ter sido confiada com ela", disse.



Um clássico da literatura inglesa, "Orgulho e Preconceito" acompanha a jovem Elizabeth Bennet, filha de um fidalgo rural, em uma narrativa na qual ela se encontra diante de expectativas sociais, pressões familiares, e de seu próprio preconceito, ante o orgulhoso e reservado Sr. Darcy. O relacionamento que se forma entre eles é atravessado por impressões que se transformam com o andar da história.



Publicado originalmente em 1813, o livro completou 213 anos em 2026. A obra já passou por múltiplas adaptações, sendo redescoberta por diferentes gêneros narrativos e culturas. Em 1995, ela ganhou uma minissérie da BBC, protagonizada por Colin Firth e Jeniffer Ehle. Já em 2005, virou o conhecido filme com Keira Knighley no papel de Elizabeth Bennet. A nova série da Netflix baseada no romance homônimo de Jane Austen, " Orgulho e Preconceito ", ganhou data de estreia em anúncio da plataforma de streaming, nesta última terça-feira (15). A produção tem previsão de estreia para o dia 3 de dezembro, e também teve imagens oficiais reveladas em comunicado.Nos pôsteres aparecem as silhuetas dos protagonistas, Elizabeth Bennet (Emma Corrin) e Sr. Darcy (Jack Lowden). Em legenda, fizeram uma referência à trama da obra, que aborda a história de amor entre os personagens, “Primeiras impressões que valem a espera”, escreveram.O projeto da Netflix seguirá o modelo de uma minissérie com seis episódios confirmados, e conta com a direção de Euros Lyn ("Heartstopper"). Dolly Alderton, autora de “Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor”, está à frente do roteiro. Recentemente, ela falou sobre lançamento durante o Festival de Jane Austen, que aconteceu em Bath, na Inglaterra. “Quando nós primeiro conversamos sobre onde revelaríamos as primeiras imagens de ‘Orgulho e Preconceito’, o único lugar que queríamos era em Bath junto das fãs de Jane”, contou em publicação nas redes sociais."Não há melhor companhia. para discutir a amizade de Darcy e Bingley, os erros de Collins, a anágua rasgada de Lydia e o que exatamente o Sr. Bennet faz em seu estúdio durante o dia inteiro. Eu sei o quão importante esses personagens e essa história são para vocês, e eu me sinto sortuda por ter sido confiada com ela", disse.Um clássico da literatura inglesa, "Orgulho e Preconceito" acompanha a jovem Elizabeth Bennet, filha de um fidalgo rural, em uma narrativa na qual ela se encontra diante de expectativas sociais, pressões familiares, e de seu próprio preconceito, ante o orgulhoso e reservado Sr. Darcy. O relacionamento que se forma entre eles é atravessado por impressões que se transformam com o andar da história.Publicado originalmente em 1813, o livro completou 213 anos em 2026. A obra já passou por múltiplas adaptações, sendo redescoberta por diferentes gêneros narrativos e culturas. Em 1995, ela ganhou uma minissérie da BBC, protagonizada por Colin Firth e Jeniffer Ehle. Já em 2005, virou o conhecido filme com Keira Knighley no papel de Elizabeth Bennet.

Entre outras versões, estão "Noiva e Preconceito" que levou a trama para Bollywood, e "Orgulho, Preconceito e Zumbis" que renovou a história introduzindo elementos do terror.



No elenco da nova produção, integram nomes como Louis Partridge, que interpreta George Wickham, Daryl McComarck como Sr. Bingley, Jamie Demetriou como Sr. Collins. Já Olivia Colman será a matriarca dos Bennet, Freya Mavor dá vida à Jane, enquanto Hopey Parish será Mary.



*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa