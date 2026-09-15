A novela vai estrear em janeiro Reprodução/Instagram
O projeto será de autoria de João Emanuel Carneiro, escritor que ganhou notoriedade com a história original na última década.
Entre os atores que retornam na sequência da trama estão Adriana Esteves e Débora Falabella, que interpretam, respectivamente, a vilã Carminha e a mocinha Nina. Personagens como Leleco (Marcos Caruso), Muricy (Eliane Giardini), Tufão (Murilo Benício), Jorginho (Cauã Reymond), Ivana (Leticia Isnard), Adauto (Juliano Cazarré) e Ágata (Karol Lannes) também voltam para a produção.
Já os nomes que entram para o elenco nesta nova etapa, são Drico Alves, Jéssica Ellen, Ravel Andrade, Roberto Bomfim, Thalita Carauta, Thiago Rodrigues, Thomás Aquino e Cris Vianna.
Os artistas que farão parte da trama reagiram ao anúncio da emissora. Débora Falabella brincou em postagem: “Agora vocês vão me chamar de senhora”, em referência a fala de sua personagem em “Avenida Brasil”. Karol Lannes também se pronunciou em torno do retorno ao papel, “Eu vou ter que pedir perdão para todo mundo que eu disse que não sabia de nada, chefinha. Nossa família está de volta”.
Karine Teles declarou felicidade em integrar elenco, “Ah! Estou louca de alegria!”, enquanto Ernani Moraes celebrou a notícia “Feliz da Vida!”. Eliane Giardini exclamou: “Que alegria!”.
Fãs também se manifestaram diante da novidade. Uma internauta afirmou “Acabou minha vida social”, outro pediu “A Carminha tem que estar Loira, Globo”. Também revelaram animação pelo projeto, “Estão deixando a gente sonhar”, disse um usuário do Instagram.
“Avenida Brasil 2” seguirá a história após 14 anos desde os acontecimentos que transformaram as vidas dos personagens. O momento marca o retorno de Carminha, afastada do convívio com a família, depois de cumprir sua pena na prisão. A volta da vilã será o ponto de início da nova narrativa.
A novela está na fase de pré-produção e irá ocupar a faixa das 21h, substituindo “Quem Ama Cuida”. Ela começará as gravações ainda no segundo semestre deste ano, e tem previsão de estreia para janeiro de 2027.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.